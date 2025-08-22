Se derrumbó en China un puente en construcción: murieron 12 personas
Se derrumbó este viernes a la madrugada el tramo central de un puente ferroviario sobre las aguas del río Amarillo en la provincia occidental de Qinghai. Doce trabajadores murieron y otros cuatro permanecen desaparecidos. Según el Departamento de Gestión de Emergencias de la precitada localidad, la emergencia provocó que se activaran operaciones de búsqueda y rescate que permanecían activas en la tarde local del viernes.
Los equipos de rescate, que cuentan con la participación de 806 personas, 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, está realizando todos los esfuerzos posibles para encontrar a los obreros desaparecidos, además de brindar atención médica y apoyo a las familias afectadas, reportó la agencia estatal Xinhua.
➡️ La tragedia ocurrió en la ciudad de Qinghai, cuando varios cables se cortaron de manera repentina.
➡️ El puente estaba construido con vigas de acero de doble vía, uno de los mas largos del mundo.#Unicanal pic.twitter.com/m3lB6GUcAZ
El Ministerio de Gestión de Emergencias envió al lugar del accidente un grupo de trabajo para conducir las operaciones de rescate y a los equipos especializados para la búsqueda de personas que habían caído al agua.
La obra forma parte de la línea ferroviaria entre las provincias de Sichuan (centro) y Qinghai, una región del altiplano tibetano. El puente en el que se produjo el siniestro, llamado Jianzha, es una de las estructuras más destacadas del proyecto.