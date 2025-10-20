Se definieron las fechas de las capacitaciones y el sorteo para ejecutar Títulos Ejecutivos de la Municipalidad de Paraná
La Municipalidad, a través de la Secretaría Legal y Administrativa y en conjunto con el Colegio de la Abogacía de Paraná, realizará el sorteo de los Títulos Ejecutivos de la Municipalidad el 1 de diciembre a las 9 hs en el Teatro 3 de Febrero.
Para participar, los abogados noveles inscritos en la convocatoria deben asistir a las dos capacitaciones obligatorias que se dictarán en el Salón “Lucio Dato”, en calle Santa Fe 251, a las 18 hs.
En el primer encuentro, el 28 de octubre, se trabajará sobre los títulos ejecutivos, constancia de deuda, certificaciones, convenios de pagos y proceso monitorio. Por otro lado, el 4 de noviembre se retomará el Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) y la carga de movimientos judiciales.