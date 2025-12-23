Se consolida la meteórica carrera política de Carolina Píparo: Ahora fue designada por Milei como parte del directorio del Banco Nación
El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Carolina Píparo, exdiputada libertaria, como parte del directorio del Banco Nación en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien había renunciado desde el 10 de diciembre. Su historia de vida y notable crecimiento político.
El anuncio salió publicado en el Boletín Oficial, en el decreto 907/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Carolina Píparo presentó su renuncia a la cámara de Diputados seis días antes de que finalizara su mandato, a comienzos de diciembre, y ya se rumoreaba que tomaría un cargo en el Banco Nación.
La relación de Píparo con Javier Milei ha mostrado varias idas y vueltas. Hace cuatro años, ingresó al Congreso de la mano de José Luis Espert, quien se mostraba como una alternativa liberal diferente a la del actual Presidente.
Sin embargo, con el paso del tiempo y tras las elecciones de 2023, tanto Espert como Píparo se acercaron al primer mandatario y ella fue candidata a gobernadora bonaerense. Cuando Milei resultó electo, la entonces diputada sonó como un nombre fuerte para encabezar ANSES, pero ese puesto nunca llegó.
Piparo había llegado a tuitear agradeciendo y anunciando que se reuniría con la camporista Fernanda Raverta para el traspaso, pero después la llamaron para decirle que al final no iba a ser ella.
Píparo, que ya era diputada y tenía un bloque con José Luis Espert, decidió mantener su propio bloque aparte junto a la también bonaerense Macyszyn.
En la votación de la Ley Bases acompañó todo, pero votó en contra de un inciso de un artículo y fue incorporada en el listado de “traidores a la patria” que difundió el propio Milei.
Después, cuando votó en contra de eliminar las jubilaciones vitalicias a presidentes y vices, la atacaron en redes y ahí marcó su distanciamiento definitivo del espacio.
Sin embargo, en septiembre del año pasado volvió al bloque libertario en el Congreso, cuando Píparo acompañó al Gobierno con su voto en el bloqueo para revertir el veto a la ley de reforma jubilatoria. Luego de eso, fue invitada al asado de los “87 héroes” en Olivos.
Píparo se hizo conocida de modo dramático… El 29 de julio del 2010, teniendo 33 años y estando embarazada de ocho meses, fue asaltada por motochorros que pretendían robar el dinero que había extraído minutos antes para una operación inmobiliaria. Durante el asalto, recibió un disparo en la cara por el que debió ser internada y operada y que precipitó el nacimiento de su hijo, que a los pocos días finalmente murió.
El asalto a Carolina Píparo se transformó en un caso “testigo” que obligó a modificar e incrementar las medidas de seguridad en los bancos y cuya resolución judicial abrió un debate y sentó un precedente.
Con posterioridad a los hechos, ingresó a trabajar en el Banco Provincia, donde rápidamente escaló posiciones. Además, ganó notoriedad pública y comenzó su carrera política que se cristalizó en 2017 cuando encabezó la boleta de diputados provinciales de Cambiemos en la Octava Sección electoral.
Cabe agregar que también se desempeñó como secretaria de Asistencia a las Víctimas y Prevención de la Violencia de Género de la Municipalidad de la Plata (2019-2021).
Cuando la carrera de Píparo parecía estar en su mejor momento, la madrugada del 1 de enero de 2021, algo cambió todo. Luego de ser víctima de un nuevo asalto por «motochorros», junto a su marido -Juan Ignacio Buzali- persiguieron a quienes pensaron eran sus asaltantes y los embistieron a toda velocidad. Por estos hechos, Buzali está imputado por homicidio doble en grado de tentativa.
Posteriormente, Píparo fue denunciada por intento de soborno a una de las víctimas, menor de edad, entregándole dinero, zapatillas y un celular. Ella misma reconoció haberle dados los bienes como un acto de generosidad y de reparación por los inconvenientes del accidente. Tras el encuentro, el joven cambió de abogado y declaró que lo había llevado a reunirse con Píparo sin que supiera adónde lo estaban llevando.
Sobre el filo del cierre de listas, en 2021, Píparo no encontró lugar en Juntos por el Cambio y emigró a Libertad Avanza, la coalición libertaria, acompañando a José Luis Espert como segunda candidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires. Tras esto renunció al cargo ad honorem como Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata.
Luego de las elecciones legislativas 2021, fue electa diputada Nacional por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires para el periodo 2021-2025.
En 2023 se alejó del espacio de Espert y fue candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Además, creó el bloque “Buenos Aires Libre” en la Cámara de Diputados.