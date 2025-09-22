Se conocen los ganadores de Entre Orillas 2025
La Municipalidad de Paraná y la Municipalidad de Concepción del Uruguay anunciaron los resultados de la Quinta Edición de los Premios Municipales Entre Orillas 2025, certamen dirigido a autores y autoras de toda la provincia de Entre Ríos.
En esta edición se recibieron más de 250 obras, que fueron evaluadas por los jurados Agustina Bazterrica, Lucía Galarza y Mariano Quirós en la categoría Cuento, y por Juan Solá, Natalia Bericat y Robin Myers en la categoría Poesía. La escritora Marianela Saavedra participó como asesora en la curaduría de los textos.
Los jurados resolvieron premiar a los siguientes autores y autoras:
Cuento
- Felipe Horcuade (Concordia)
- Víctor Bertolachini (Paraná)
- Francine Ignes Ana Blanc (Villa Elisa)
- Facundo Vilar (Gualeguaychú)
- Marta Graciela Commentadore (nacida en Entre Ríos, residente en Puerto Madryn)
Poesía
- Fernanda Álvarez (Paraná)
- Washington Atencio (Paraná)
- Cynthia Rodríguez (Paraná)
- Natalia María Garay Elizalde (Paraná)
- Carla Olivera (Gualeguaychú)
Menciones especiales
- Sofía Lorena Barrios Delgado (Gualeguaychú)
- Sebastián González (Gualeguaychú)
Cada autor o autora premiada recibirá $400.000 (cuatrocientos mil pesos) y, una vez editada e impresa la antología, cinco ejemplares de la publicación.
El Premio Entre Orillas, lanzado en 2021, nació como una iniciativa para visibilizar la producción literaria de escritores y escritoras nacidos o radicados en Entre Ríos. El proyecto, impulsado por la Editorial Municipal de Paraná y la Editorial Municipal de Concepción del Uruguay, tiene como objetivo difundir voces, sonidos e imágenes que reconstruyen y enriquecen la identidad del territorio entrerriano.