Maran Suites & Towers

Se conocen los ganadores de Entre Orillas 2025

Redacción | 22/09/2025 | Información General | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná y la Municipalidad de Concepción del Uruguay anunciaron los resultados de la Quinta Edición de los Premios Municipales Entre Orillas 2025, certamen dirigido a autores y autoras de toda la provincia de Entre Ríos.

En esta edición se recibieron más de 250 obras, que fueron evaluadas por los jurados Agustina Bazterrica, Lucía Galarza y Mariano Quirós en la categoría Cuento, y por Juan Solá, Natalia Bericat y Robin Myers en la categoría Poesía. La escritora Marianela Saavedra participó como asesora en la curaduría de los textos.

Los jurados resolvieron premiar a los siguientes autores y autoras:

Cuento

  • Felipe Horcuade (Concordia)
  • Víctor Bertolachini (Paraná)
  • Francine Ignes Ana Blanc (Villa Elisa)
  • Facundo Vilar (Gualeguaychú)
  • Marta Graciela Commentadore (nacida en Entre Ríos, residente en Puerto Madryn)

Poesía

  • Fernanda Álvarez (Paraná)
  • Washington Atencio (Paraná)
  • Cynthia Rodríguez (Paraná)
  • Natalia María Garay Elizalde (Paraná)
  • Carla Olivera (Gualeguaychú)

Menciones especiales

  • Sofía Lorena Barrios Delgado (Gualeguaychú)
  • Sebastián González (Gualeguaychú)

Cada autor o autora premiada recibirá $400.000 (cuatrocientos mil pesos) y, una vez editada e impresa la antología, cinco ejemplares de la publicación.

El Premio Entre Orillas, lanzado en 2021, nació como una iniciativa para visibilizar la producción literaria de escritores y escritoras nacidos o radicados en Entre Ríos. El proyecto, impulsado por la Editorial Municipal de Paraná y la Editorial Municipal de Concepción del Uruguay, tiene como objetivo difundir voces, sonidos e imágenes que reconstruyen y enriquecen la identidad del territorio entrerriano.

Tags:, , , , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X