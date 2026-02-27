Se conmemora hoy el Día Internacional del Trasplante de Órganos: Más de 7.000 argentinos esperan una donación
El Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos se celebra cada 27 de febrero, con el objetivo de dar a conocer los beneficios e importancia de esta práctica médica, que ayuda a mejorar o salvar la vida de miles de personas cada año en todo el mundo. En nuestro país, registrar la voluntad para donar órganos es un trámite rápido, sencillo y gratuito, que pueden realizarlo todas las personas mayores de 18 años.
Si bien no existen registros sobre el origen de esta jornada, no es la única que festeja e incentiva esta actividad. En la Argentina, el Día Nacional de la Donación de Órganos se conmemora el 30 de mayo, en recuerdo al primer bebé que nació luego de que su madre recibiera un trasplante en 1997.
Asimismo, cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, y el Día Nacional del Trasplante de Médula Ósea es el 1° de abril, en honor a la fundación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en 2003.
De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS), el trasplante de órganos, tejidos y células es una práctica global que ayuda a aumentar la esperanza de vida en pacientes que padecen algún tipo de enfermedad o condición. El riñón es uno de los órganos sólidos más trasplantados en la región, seguido por otros como el corazón, córnea, hígado, intestino, páncreas y pulmón. Asimismo, se llevan a cabo estas intervenciones con otros tipos de tejidos como la piel y válvulas cardíacas.
¿Cómo funciona la donación de órganos en Argentina?
La donación de órganos es una actividad médica en la que se extrae un órgano o tejido a un paciente o donante. Este elemento biológico es utilizado para tratar a personas que no se encuentran en buena salud, poseen una enfermedad o condición determinante que los lleva a requerir un reemplazo de alguno de sus órganos o tejidos.
En la Argentina, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) es el encargado de coordinar, fiscalizar, normalizar e impulsar todas las actividades relacionadas con la donación de trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai establece que actualmente 7360 personas necesitan un trasplante para continuar con sus vidas. En lo que va del año, se llevaron a cabo 251 de estas intervenciones médicas. Este organismo establece un relevamiento de los pacientes y organiza una lista de espera en la cual cada uno posee un número, de acuerdo a su estado de salud, complejidades y necesidades.
En nuestro país, es posible registrar la voluntad del donante a través de distintas formas, a través de trámites simples:
-Firmar un acta en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante de todo el país.
-Enviar un telegrama con nombre, apellido, DNI y domicilio, desde cualquier sucursal de Correo Argentino.
-Desde la app de Mi Argentina, se deberá crear una cuenta y validar la identidad.
A su vez, al momento de tramitar el DNI, el ciudadano puede dejar asentado que inicia este trámite.
La expresión de voluntad es un derecho personal e intransferible que puede ser modificado en cualquier momento. Es un trámite gratuito, que demora unos cinco minutos y es apto para mayores de 18 años. Al momento que el donante fallece, el organismo responsable verifica su voluntad de donación de órganos y comienza el proceso para buscar una compatibilidad para el trasplante.