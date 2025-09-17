Se concretó el último encuentro presencial de aprendizaje basado en proyectos y robótica educativa
En el marco del Programa Red de Escuelas que Transforman, que impulsa la transformación de la escuela secundaria como eje del Plan Educativo Provincial, el Consejo General de Educación (CGE) llevó adelante la última capacitación presencial del trayecto formativo en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y robótica educativa.
La propuesta es impulsada desde el CGE por la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Educación Técnico Profesional y la Dirección de Educación de Gestión privada junto a la Fundación Banco Entre Ríos y al Grupo Petersen, y apunta a integrar la robótica educativa en la escuela secundaria como herramienta para potenciar el aprendizaje.
“Uno de los objetivos principales es brindar formación en habilidades digitales avanzadas, como programación, inteligencia artificial y robótica, con el fin de preparar a los estudiantes con competencias para su futura inserción en un nivel superior, universitario y laboral”, destacó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.
La jornada se realizó en la Escuela de Educación Técnica N° 21 Libertador General Don José de San Martín de Paraná y contó con la participación de docentes de los departamentos de Paraná y La Paz.
“Desde un primer momento nos pareció acertada e interesante esta temática que busca explorar los diferentes enfoques pedagógicos innovadores que involucran las prácticas docentes dentro de un contexto tecnológico profundamente dinámico como el actual”, sostuvo el director de Educación Secundaria, Omar Osuna.
Con este encuentro se da cierre a las formaciones, luego de un recorrido en el que se abordaron metodologías activas de enseñanza, con énfasis en el ABP y su integración con la robótica y la programación educativa, herramientas que permiten enriquecer la experiencia de aprendizaje y potenciar el protagonismo de los estudiantes en escuelas secundarias, escuelas técnicas tanto en escuelas públicas como privadas.