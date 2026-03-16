Se celebraron 204 años de la Capilla Norte de San Miguel Arcángel en Paraná
Este sábado, la conmemoración de los 204 años de la Capilla Norte de San Miguel Arcángel se llevó a cabo con una charla abierta y una visita guiada por las salas históricas del monumento religioso más antiguo de la provincia. La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El jefe del área de Patrimonio Cultural y Ambiental, Gabriel Terenzio, destacó la numerosa afluencia de público que mostró interés por conocer la historia y recorrer los distintos espacios de la Capilla. “El balance es muy positivo porque se visibilizó la vida afrodescendiente en Paraná y se informó sobre la historia y arquitectura del edificio”, expresó.
Declarada Monumento Histórico Nacional en 2000 y restaurada por el Gobierno de Entre Ríos en 2019, la Capilla Norte se ha convertido en un espacio cultural y patrimonial que invita a conocer, valorar y compartir su historia.
La piedra fundamental fue colocada el 14 de mayo de 1822. Ubicada en el histórico Barrio del Tambor, donde residía gran parte de la comunidad afrodescendiente de la Bajada del Paraná, esta capilla es testigo del crecimiento de la ciudad y de las múltiples historias que la rodean.
Su distintiva arquitectura, que incluye una nave central con cúpula y linterna, construida con ladrillos cocidos y cal extraídos de las barrancas del Paraná, la convierte en una obra única en la región.