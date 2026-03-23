Se cae el relato libertario… Documentos irrefutables confirman que IOSFA tenía 25 mil millones de superávit cuando Petri llegó a Defensa
La crisis en IOSFA no puede ser utilizada por los libertarios para la narrativa de lo que heredaron del Gobierno de Alberto Fernández. Documentos del estado de cuentas en 2023 confirman que la obra social de los militares tenía antes de la llegada de Luis Petri 25 mil millones de pesos de superávit.
El documento arroja un resultado final del ejercicio en 2023 que aumentó un 5.4% (a $13.289 millones), indicando una mejor capacidad para cerrar el Ejercicio con excedente.
A su vez, el Patrimonio Neto creció un 67.8% en términos nominales reexpresados, cerrando el año en $32.260 millones. En cuanto al Flujo de Efectivo y Liquidez se destaca un neto positivo con un aumento de $4.327 millones en 2023, revirtiendo la disminución neta de efectivo que ocurrió en 2022.
Por otro parte, se destaca que la liquidez inmediata se disparó, aumentando un 182.9% al cierre del ejercicio, alcanzando $6.693 millones.
Otro dato: para revertir las deudas que había de dejado la gestión de Mauricio Macri, fue la creación de un plazo fijo que era un ingreso mensual como respaldo ante los desfasajes de precios o los aumentos de los prestadores.
Un integrante actual de la obra social dijo que: “La gestión de Petri, con Oscar Sagás como presidente, recibió IOSFA con 25 mil millones de pesos de superávit. No sólo se gastaron esa plata, sino que Sagás sacó un préstamo de 14 mil millones al IAF, que nunca se pagó. Después vino Roberto Fiocchi, sacó otro crédito de 42 mil millones, que tampoco se pagó. Y Betina Surballe, la que vino en la última parte de la gestión Petri, vino para tapar todos los chanchullos de los otros dos”.
La situación de IOSFA empieza a expresarse en protestas de militares que siguen sin servicio y en los tribunales luego de la denuncia presentada por Lourdes Arrieta y que quedó en el Juzgado del juez Daniel Rafecas.