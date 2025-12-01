Se anunciaron los ganadores de los Premios Municipales de Arte 2025
La Municipalidad de Paraná dio a conocer los ganadores de los Premios Municipales de Arte 2025, un certamen que recibió más de 220 propuestas en las disciplinas de Artes Escénicas (Teatro), Artes Visuales (Escultura y Pintura), Danza, Música y Poema Ilustrado. Un jurado especializado seleccionó a los proyectos premiados, que además de un aporte económico, formarán parte de la instancia de exhibición.
Los Premios Municipales de Arte son una política pública sostenida por la Municipalidad de Paraná para fomentar, reconocer y visibilizar la producción artística local. El concurso se consolida año tras año como una apuesta de gestión que asigna recursos económicos, técnicos y humanos para fortalecer el diálogo entre la comunidad y las prácticas artísticas.
Ganadores 2025
ARTES ESCÉNICAS | Teatro
Jurado: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto.
Veedora: Francisca D’Agostino.
1º Premio: El Muerto que Baila
Actúan: Gustavo Bendersky, Nahuel Valiente y Constanza Sampietro | Dirección: Ezequiel Caridad.
2º Premio: El rastro de la canela
Actúa: Walter Arosteguy | Dirección: Valeria Folini.
3º Premio: Prontuario.Ar
Actúan: Pola Ortiz, Guillermo Vesco y Vanina Velazquez | Dirección: Silvina Fontelles.
Menciones especiales (sin orden de mérito):
• Walter Arosteguy, por su actuación en El rastro de la canela.
• Valga la redundancia, por sus objetos escénicos.
ARTES VISUALES | Escultura
Jurado: Ariana Beilis y Luis Terán.
Veedora: Verónica Moreira.
1º Premio Adquisición: Cota Colman, de Carla Britos.
2º Premio: Mi jardín de tuercas, de Florencia Sabattini.
3º Premio: Tierra, Quiebre y Presión, de Marisa Tosolino.
Mención especial:
• Barro y palabra, de Andrés Ascúa.
ARTES VISUALES | Pintura
Jurado: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz.
Veedora: Verónica Moreira.
1º Premio Adquisición: ¿Quién no ha visto por la ventana alguna vez?, de Brisa García.
2º Premio: Fideíto casero, de Aldana Álvarez.
3º Premio: Retratos Florales, de Valentina Bolcatto.
Menciones especiales:
• Habitantes del Paraná, de Alejandro Pájaro Carreira.
• Ensayos para la levedad. La renuncia, de Paola Chiappella.
• Estrategia de habitar, de Ana María Garello.
DANZA
Jurado: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato.
Veedor: Nicolás Rodríguez.
1º Premio: La Puerta, del Estudio Open Ballet.
2º Premio: Pariente del mar, de la Compañía de Danza Quimera.
3º Premio: Vestigio, de la Compañía Expresarte.
Menciones especiales:
• Rastro de lo Ajeno, del Grupo Crudas.
• Valseadito para la cumpleañera, del Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río.
MÚSICA | Canción Inédita
Jurado: Alan Sutton y Sara Hebe.
Veedora: Micaela Acosta.
1º Premio: Lenguaje del adiós, de Wanda Gaioli.
2º Premio: De vez en vez, de Mauricio Scharovsky.
3º Premio: Mentirosa, de Diego Alegre.
Menciones especiales:
• Lluvia de los Pescadores, de Fatima Nora Cohen.
• Pequeños consejos para quien desee salvarse, de Adriel Radovitsky.
• El Templo, de Rufiné Nicolás.
• Vuelo, de Wilton Omar Ozan.
• Noche Buena, de Fernanda Alvarez.
POEMA ILUSTRADO
Jurado: Laura Wittner y Marianela Müller.
Veedoras: Rocío Panozzo y Verónica Moreira.
1º Premio Adquisición: Un pacto con el tiempo, de Natalia Garay Elizalde y María Eva Famin.
2º Premio: Más vale cien volando, de Miguel Ángel Demartin y Luciana Nader.
3º Premio: Mujer de Barro, de Milagros Burgos y Malena Romero.