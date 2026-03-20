Se agudiza el conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional y realizan un “paraguazo” en rechazo a posibles recortes
El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó este jueves un nuevo capítulo. Se llevó a cabo una protesta con paraguas impulsada por trabajadores y especialistas, en rechazo a la posible reducción de más del 20% del personal del organismo. El reclamo se realizó en Plaza Italia, luego de que el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que el recorte “desarticula una infraestructura técnica de 153 años” y podría dejar al país sin capacidad suficiente para sostener pronósticos, alertas tempranas y datos clave para la economía.
Según el CAM, los despidos afectarían especialmente a áreas técnicas y observadores, con riesgo de cierre de estaciones meteorológicas y un deterioro en la calidad de la información climática.
Carla Gulizia, presidenta del centro, advirtió que la posible reducción de personal impactaría de lleno en el funcionamiento del organismo: “Afectaría mayormente a los observadores meteorológicos y en parte al personal de apoyo y técnicos. Queremos que las autoridades reflexionen y den marcha atrás en esta decisión”.
Gulizia remarcó que las consecuencias no se limitarían al ámbito interno del organismo, sino que tendrían efectos directos en múltiples sectores de la economía y la vida cotidiana. “El impacto sería quedarnos sin registro en mediciones de la atmósfera, es decir, de los pronósticos del tiempo en varias regiones del país. También afecta el sistema de alertas tempranas, la gestión del agua y de la energía, el turismo, las actividades recreativas y todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria. Todo eso requiere de información meteorológica y climática. Datos que están en estaciones a lo largo del país y pueden perderse. Y quedarnos a ciegas”, alertó.
La titular del CAM vinculó la situación actual con un deterioro previo en las condiciones laborales: “Hay salarios bajos del personal, eso hizo que se fuera gente. Así se perdió personal en muchas estaciones y cobertura de lo que se estudia. Estos despidos generarán que algunas estaciones se cierren y dejen de medir. Hay dos estaciones, Coronel Chingle y Cipolletti, zonas productivas, que producto de jubilaciones y la imposibilidad de incorporar nuevo personal, tuvieron que cerrar”.
Por su parte, el Ministerio de Defensa -del que depende el organismo- habló de un “proceso de modernización” y digitalización, negó despidos inmediatos, pero dejó abierta la puerta a futuras reducciones de plantilla.