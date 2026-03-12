Se activaron protocolos en la AMIA tras recibirse una amenaza mediante un correo electrónico
Una amenaza hubo en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y tras el operativo por parte del personal de la Policía Federal se informó que el resultado fue negativo, por lo que continuaron con las actividades programadas.
Este miércoles las autoridades de la AMIA recibieron a través de un correo electrónico una amenaza, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos vigentes dispuesto.
Ante la alarma generada, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA “realizó una revisión preventiva en las sedes de las calles Pasteur 633 y Uriburu 650”.
Tras la exhaustiva evaluación, el resultado dio negativo. El procedimiento no requirió la evacuación del personal ni de las personas que se encontraban en los edificios en ese momento.
“Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección”, indicaron.