Scott Bessent y una inquietante advertencia: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el respaldo financiero por USD 20.000 millones a nuestro país y negó que la operación represente una pérdida de dinero para su país. En una entrevista con Fox News, resaltó: “Ahora, el presidente Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina” y destacó la relevancia estratégica de Buenos Aires para la política estadounidense.
“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, explicó Scott Bessent.
El funcionario enfatizó que el respaldo financiero estadounidense no constituye un rescate. Sostuvo que la estrategia responde a la convicción de que el gobierno argentino logrará un buen desempeño en las elecciones del 26 de octubre. “No es un rescate. No hay dinero transferido. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está subvaluado. Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista”, remarcó Bessent.
"Compramos barato para vender caro, el peso está infravalorado"
Scott Bessent justificó la compra de pesos argentinos y el swap de US$20mil millones: "Obtenemos mucho de este acuerdo, Javier Milei se comprometió a echar a China de Argentina".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/8QbYW6tydd
— Corta (@somoscorta) October 10, 2025
Aunque evitó referirse a la reciente inyección de dólares estadounidenses en el mercado argentino a través de Citi, JP Morgan y Santander, Bessent insistió en que la Argentina cumple un rol estratégico para Washington y calificó al país como “un faro en América Latina”. Respaldó la política de Milei y reforzó la importancia de consolidar la relación bilateral.
Explicó que Estados Unidos busca fortalecer su vínculo con Argentina frente al avance de China en América Latina, sobre todo en sectores productivos y energéticos. Y advirtió sobre el crecimiento de las compañías chinas en la región y defendió la importancia de “reafirmar alianzas con gobiernos de modelos capitalistas fuertes”. Recalcó que Milei quiere romper un ciclo desfavorable de un siglo y recordó la próxima visita del mandatario argentino a la Casa Blanca.
El secretario insistió en que el mecanismo acordado solo utiliza recursos que hoy cotizan por debajo de su valor de mercado. “He estado en el negocio de inversiones, sobre todo en divisas, durante 40 años. Hay que comprar barato y vender caro”, reiteró Bessent en la entrevista con Fox News, consultado sobre la posibilidad de que la ayuda a la Argentina represente un costo económico para su país.
Por último, sostuvo que la estabilidad de Argentina es central para frenar la influencia de China y reducir riesgos de crisis institucionales en la región.