Scioli presentó en Paraná nuevas políticas nacionales para impulsar el turismo entrerriano
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación conducida por Mauricio Colello, mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, en el marco de una agenda orientada a fortalecer el desarrollo turístico provincial.
El encuentro se desarrolló en el Mirador Tec de Paraná, donde Scioli expuso las políticas y herramientas nacionales diseñadas para apuntalar el crecimiento del sector en Entre Ríos. La jornada reunió a autoridades provinciales y municipales, además de representantes del sector privado, para analizar junto al equipo nacional las acciones previstas de cara a la temporada de verano 2026.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, quien afirmó: “Desde que asumimos hablamos del turismo como actividad económica, y también hicimos referencia al sistema turístico en el que cada parte es importante para alcanzar objetivos. Para este gobierno, tal como siempre lo dice el Gobernador Rogelio Frigerio, el turismo es un pilar clave para el crecimiento económico y para la generación de empleo de calidad”.
Durante su presentación, Scioli detalló los lineamientos de la política turística nacional, enfocados en la modernización laboral y fiscal. Subrayó que estas medidas permiten mayor flexibilización, menor carga impositiva, mejores condiciones para inversiones y más oportunidades para el crecimiento del turismo receptivo. En ese marco, destacó la articulación federal con las provincias y anunció el calendario de feriados 2026, que contará con 12 fines de semana largos, tres de ellos con fines turísticos, considerados herramientas centrales para dinamizar la demanda interna y mejorar la previsibilidad del sector.
El director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, presentó luego las líneas de trabajo impulsadas por la Nación y destacó dos iniciativas desarrolladas por Entre Ríos: la Guía de Inversiones Privadas en Turismo, incorporada a los instrumentos nacionales para la captación de capitales, y el Pasaporte Entre Ríos, incluido entre los principales beneficios para viajar por el país.
La jornada contó con la participación de legisladores, intendentes, presidentes comunales y de juntas de gobierno, autoridades de turismo municipales, representantes de Parques Nacionales y referentes del sector privado (CET, FEDER, FEHGRA, UTHGRA, ASEAVyT, COPROTUER). Los presentes plantearon a Scioli inquietudes relacionadas con las tarifas energéticas, el estado de rutas nacionales, la conectividad aérea, la devolución del IVA a turistas extranjeros y la necesidad de continuar fortaleciendo destinos emergentes.
Como parte de la agenda, se exhibieron dos piezas audiovisuales: una campaña internacional traducida a seis idiomas y una campaña nacional para la temporada de verano. El encuentro concluyó con una conferencia de prensa donde se repasaron los principales ejes de trabajo y se reafirmó el compromiso de mantener una agenda coordinada entre Nación y Provincia para fortalecer el crecimiento turístico de Entre Ríos.