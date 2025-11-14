Scioli llega a Paraná para fortalecer la agenda turística junto al Gobierno entrerriano
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, desarrollará este viernes una agenda institucional en Paraná junto al gobernador Rogelio Frigerio y referentes del sector turístico provincial.
Scioli arribará a la capital entrerriana para encabezar una jornada de trabajo con autoridades provinciales, municipales y representantes del turismo privado, en un encuentro que busca consolidar la articulación público-privada y avanzar hacia la estrategia de promoción de Entre Ríos de cara a la temporada de verano 2026.
La recepción oficial estará a cargo del gobernador Frigerio, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. En la comitiva nacional participarán también el director de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, y la coordinadora de Marketing, Promoción Digital y Contenidos, Micaela Schpak.
Según se adelantó, la convocatoria tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre Nación y provincia, definir líneas de acción conjuntas y analizar medidas para impulsar la sostenibilidad y competitividad del destino Entre Ríos.
El encuentro central será una reunión con el sistema turístico entrerriano, que se realizará en el salón del Mirador Tec, con la participación de intendentes, miembros de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), emprendedores, profesionales y referentes del sector.
La agenda de Scioli incluirá también un recorrido náutico por el río Paraná, una actividad orientada a promover el turismo vinculado a los recursos naturales y las propuestas recreativas de la región. La visita concluirá con una conferencia de prensa.
Desde la Secretaría de Turismo de Entre Ríos destacaron que la presencia del funcionario nacional representa una instancia clave de articulación federal y de preparación para la temporada estival, con el objetivo de posicionar a Entre Ríos como un destino competitivo, sostenible y en crecimiento dentro del turismo nacional.