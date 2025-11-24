Schiaretti será sometido a una cirugía cardíaca en la Fundación Favaloro
El diputado nacional electo Juan Schiaretti será sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. La operación, programada por recomendación médica, se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires, una institución de referencia en este tipo de procedimientos.
La salud del dirigente vuelve así al centro de la escena en un momento particular de su trayectoria política. Tras concluir su cuarto mandato al frente de la provincia —durante el cual consolidó un perfil propio dentro del peronismo y tensó su vínculo con el kirchnerismo— Schiaretti regresó al escenario nacional en las últimas elecciones legislativas, cuando resultó electo diputado nacional por Córdoba.
En el entorno del exgobernador remarcan que el procedimiento cardíaco estaba previsto desde hace semanas y que no altera su agenda parlamentaria futura, más allá del reposo inmediato que deberá cumplir. Desde el propio equipo de Schiaretti señalaron que la intervención “es de baja invasión, con altos niveles de eficacia y rápida recuperación”.
La Fundación Favaloro difundirá un parte médico una vez concluida la operación.