Scaloni puso los ojos en Panichelli, renueva el crédito a Barco y repite con el “Flaco” López
La selección argentina se prepara para una agenda poco convencional porque jugará solamente un amistoso, el viernes 14 contra Angola en Luanda, la capital del país africano, pero hará base en un campo de entrenamiento de Elche, en España, para cumplir una serie de prácticas a pedido de Lionel Scaloni.
En la semana previa, el DT campeón del mundo anunció la lista de convocados con 24 futbolistas, entre los que se destaca la presencia del capitán Lionel Messi, la chance para el goleador Joaquín Panichelli -que infla redes en la Ligue 1 de Francia-, el retorno de Valentín Barco y la repetición de José Manuel “Flaco” López.
No era sencillo el armado de la nómina porque hay futbolistas ya consolidados en el plantel, con su presencia practicamente asegurada en el Mundial 2026, pero que llegaban con lo justo a nivel físico. Por eso, la idea del cuerpo técnico era darles descanso. Uno de ellos era Emiliano Dibu Martínez, ausente con aviso, ya que la intención del cuerpo técnico es probar alternativas, para lo que convocó a Walter Benítez y Gerónimo Rulli, habituales variantes en los encuentros de la Albiceleste.
Tampoco hay jugadores del fútbol argentino y la explicación la dio el propio Claudio Chiqui Tapia, en la conferencia previa al Superclásico entre Boca y River. La Liga Profesional no se detiene y la idea de la AFA, consensuada con Scaloni, fue no sacarles jugadores importantes a los equipos que están luchando en el Torneo Clausura. ¿Algunos nombres que pudieron verse afectados? Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Facundo Cambeses, que habían sido convocados en la gira por Estados Unidos en octubre, y ahora podían repetir.
El nombre clave de esta fecha FIFA era Lionel Messi y su nombre figura entre los convocados por Scaloni. Es que la gira por tierra africana se armó con fines no sólo deportivos sino también económicos, y el dinero que recibirá la selección por viajar hasta Angola tenía como condicionante la presencia de Leo en cancha.
Panichelli protagonizó un arranque de temporada espectacular con el Racing de Estrasburgo en la Ligue 1, donde ya suma 8 goles en 9 partidos y lidera la tabla de goleadores del campeonato por encima de figuras de primer nivel como Mason Greenwood o Sofiane Diop.
Si bien emigró de muy chico y no pudo ‘hacerse conocido’ en el fútbol argentino, llegó a jugar en la reserva de River y estuvo muy cerca de convertirse en jugador de Boca.
Su entrenador, Liam Rosenior, lo definió como “el Alan Shearer argentino” y remarcó que “ya no hay muchos delanteros de ese tipo, que sean tan buenos en el área”.
Panichelli se formó en Racing de Córdoba, donde es muy querido, y a los 15 años llegó a Atalaya Piero Foglia. Durante los tres años en Atalaya, realizaba pruebas cada cinco meses en clubes como Vélez, River, y Boca, hasta que llegó al club Xeneize, pero por cuestiones de papeles no pudo concretarse el acuerdo y llegó a River Plate.
“Llegué a River a los 17, casi a los 18 años, en la Cuarta. Estaba en Atalaya, mi club, me hicieron una prueba en Defensa y Justicia y después casi quedo en Boca, pero hubo un problema con mi club y al final me tomaron en River. Justo después me agarró la pandemia del Covid, volví a Córdoba y después pude regresar a Buenos Aires”, explicó.
En el Millonario llegó a jugar en Reserva e integró el banco de suplentes de Primera en varias ocasiones. En 2023, sin posibilidad de debutar oficialmente, emigró al fútbol español. “Me fui a Mirandés, de Segunda División, y sabía que si tenía una continuidad de 10 o 15 partidos, podía ganar ritmo y confianza. Casi no me moví de ciudad, la adaptación fue fácil. Es un estilo tipo Defensa y Justicia en nuestro país, por la clase de jugadores, que pueden ir y demostrar ahí”, sostuvo.