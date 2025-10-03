Scaloni presentó la lista de convocados con sorpresas para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico
Lionel Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, en la que el equipo se medirá con Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, los días viernes 10 y lunes 13 de octubre.
En la nómina difundida por la AFA, sobresalen tres nombres nuevos: Facundo Cambeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor de River) y Aníbal Moreno (figura del Palmeiras). Los tres se suman a un plantel consolidado, integrado por campeones del mundo.
A menos de un año del inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la Argentina busca afianzar su funcionamiento en partidos amistosos. La primera prueba será el viernes 10 de octubre en Miami, en el Hard Rock Stadium frente a Venezuela, mientras que el lunes 13 jugará ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.
#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO— Selección Argentina (@Argentina) October 3, 2025
El equipo que hizo historia en Qatar se prepara para defender su corona y aspirar al bicampeonato. La virtud de Scaloni, remarcan desde su entorno, es la atención a cada detalle y la búsqueda constante de variantes que mantengan la competitividad del grupo.
En este marco, la convocatoria de Cambeses responde a la molestia física que sufrió Emiliano “Dibu” Martínez en el Aston Villa. El arquero de Racing, de 28 años, surgido en Banfield y con paso por Huracán, atraviesa el mejor momento de su carrera: se ganó la titularidad en Avellaneda por encima de Gabriel Arias y será protagonista cuando la Academia se mida con Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores.