Scaloni prepara una rotación total: debut del Flaco López y Messi con minutos ante Puerto Rico
La Selección Argentina se alista para disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA, este martes a las 21 frente a Puerto Rico, con transmisión de TyC Sports. El entrenador Lionel Scaloni planea una rotación casi completa respecto al equipo que venció a Venezuela por 1-0, y todo apunta a que Juan Manuel “Flaco” López tendrá su debut oficial con la Albiceleste.
El cuerpo técnico entiende que esta gira, sin puntos en juego, es una oportunidad ideal para dar minutos a todos los convocados, por lo que el duelo con Puerto Rico servirá para observar nuevos nombres y probar variantes de cara al futuro.
Durante la última práctica, Scaloni ensayó con el Flaco López como titular, acompañando en ataque a Lionel Messi, quien sumará minutos si se encuentra en condiciones, según confirmó el DT en conferencia de prensa. Resta definir si el capitán ingresará desde el inicio o en el complemento. Si arranca en el banco, Nico Paz podría ocupar nuevamente un lugar en el once inicial.
Además del debut de López, Aníbal Moreno (Palmeiras) y Lautaro Rivero (River Plate) también podrían tener su estreno en la Selección, aguardando su oportunidad entre los relevos.
Según lo visto en el último entrenamiento, solo dos futbolistas repetirían respecto al encuentro anterior: Emiliano “Dibu” Martínez, que buscará acercarse al récord de Sergio Romero, y Gio Lo Celso, quien volverá a ser parte del mediocampo.
Entre los confirmados para jugar ante Puerto Rico figuran Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister. El cuerpo técnico aprovechará el partido para seguir evaluando opciones con vistas al Mundial del año próximo.
Probable formación de Argentina vs. Puerto Rico:
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.