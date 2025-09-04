Scaloni pierde a un titular por lesión horas antes del choque con Venezuela
El lateral izquierdo titular y campeón del mundo con Argentina, Nicolás Tagliafico, no estará presente en el 11 inicial de la selección argentina esta noche cuando enfrente a Venezuela desde las 20:30hs en el Estadio Más Monumental. Su reemplazante será Marcos “Huevo” Acuña. El defensor del Olympique de Lyon se resintió de una molestia muscular.
Teniendo en cuenta que Argentina no se juega nada ya que está clasificada y ya se aseguró el primer puesto en la Eliminatoria, el cuerpo técnico decidió no arriesgar a Taglafico y evita así que su lesión termine siendo más grande. Al parecer tampoco estará ante Ecuador y podría regresar en las próximas horas a Francia.
El lateral izquierdo del “Millonario” levantó su nivel y volvió a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Por eso esta es una gran oportunidad para el “Huevo” Acuña y pelear la titularidad.
Con esta modificación la selección argentina formará ante Venezuela con: Emiliano Martínez en el arco, la línea de cuatro en el fondo estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, y Marcos Acuña, en el medio irán Thiago Almada, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Nico Paz, mientras que la delantera estará formada peor Lionel Messi y Julián Álvarez.