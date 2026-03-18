Scaloni entregó la lista para el amistoso con Guatemala
Lionel Scaloni entregó la lista de 28 convocados para el amistoso que el combinado nacional jugará con Guatemala el 31 de marzo. Las más relevantes son las convocatorias para los defensores de Racing y Estudiantes, Gabriel Rojas y Tomás Palacios, llamados por primera vez, respectivamente, a integrar la selección.
#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.
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La gran ausencia es la de Franco Mastantuono. El joven talento ex River y relegado en Real Madrid perdió terreno ante el buen nivel de Nico Paz, que sí está convocado, y quedó atrás en la consideración de cara a la Copa del Mundo.
El nivel de Rojas (nacido en Almirante Brown hace 28 años) convenció al cuerpo técnico de la selección, también ante la falta de laterales por la banda izquierda. Llegó a Primera con la camiseta de San Lorenzo, pasó por Peñarol de Montevideo y Querétaro de México. En febrero de 2023 llegó a La Academia, donde acumula 134 partido, 5 goles y 21 asistencias, el punto más alto de su juego.
Rojas competirá por un lugar con Nicolás Tagliafico (el único que tiene el boleto asegurado) y Marcos Acuña, que parece recuperar su nivel en River. Valentín Barco también es una opción, pero el ‘Colo’ juega como volante en Racing de Estrasburgo y le da más variantes a Scaloni. Rojas deberá aprovechar los minutos que pueda jugar ante Guatemala y ganarse la confianza del entrenador en los ensayos en Ezeiza.
El caso de Tomás Palacios es diferente. El central de Estudiantes (1.96 y 22 años; de General Pico, La Pampa) parece correr desde muy atrás en la consideración para el Mundial ya que el puesto parece cubierto con Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Marcos Senesi. Al pibe del Pincha quieren verlo y probarlo para tener alternativas ante posibles “imponderables”.
Surgió de las inferiores de Talleres de Córdoba, después lo compró Independiente Rivadavia de Mendoza y lo vendió al Inter (2 presencias por liga y una por Copa Italia), que a su vez lo cedió a préstamo al Monza (jugó 8 encuentros en Serie A). En enero llegó a préstamo a Estudiantes por un año, donde disputó apenas 8 partidos.
Hay un grupo de jugadores que repite y que parece tener el lugar asegurado para la competencia mundialista: Emiliano Dibu Martínez; Romero, Martínez, Otamendi, Tagliafico, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Nicolás González, Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez (más Lautaro Martínez, que está lesionado y no estará ante Guatemala).
Otro grupo pelea por entrar y tiene grandes chances, aunque no hay lugar para todos sus integrantes: Balerdi, Senesi, Acuña; Máximo Perrone, Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz; Gianluca Prestianni y José “El Flaco” López.
Jugará en La Bombonera
La Albiceleste también se enteró este miércoles al mediodía dónde disputará su último partido en el país antes de la Copa del Mundo. La confirmación llegó a través de las redes sociales oficiales del seleccionado, que publicaron una imagen de Lionel Messi junto a La Bombonera con el mensaje: “Estadio confirmado”. De esta manera, el equipo tendrá su despedida ante el público argentino en un escenario cargado de historia.
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La elección del estadio de Boca no pasó desapercibida entre los hinchas. En la previa del Mundial de Qatar 2022, la selección también utilizó La Bombonera como escenario de despedida, cuando goleó 3-0 a Venezuela en Eliminatorias, en una noche marcada por el clima festivo. Sin embargo, el antecedente más reciente en ese estadio no fue positivo. La última presentación allí fue en noviembre de 2023, cuando Argentina cayó 2-0 ante Uruguay por las Eliminatorias.
Ahora, con un contexto completamente distinto y la ilusión renovada, el equipo buscará cambiar esa imagen y despedirse con una alegría antes de emprender el viaje rumbo a Norteamérica para defender el título mundial.