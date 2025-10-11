Scaloni: “El martes, con Puerto Rico, jugarán los nuevos”
En una breve conferencia de prensa posterior al 1-0 en el Hard Rock Stadium, Lionel Scaloni justificó la ausencia de Lionel Messi ante Venezuela: “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y a Julián, y teníamos al ‘Flaco’ López en el banco. Fue una decisión mía, simplemente eso”, agregó, explicando por qué no utilizó al rosarino, pero sí a Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter Miami, que ingresó en los últimos minutos desde el banco.
Al ser consultado sobre la presencia del ex Barcelona el próximo martes ante Puerto Rico, el DT argentino respondió: “Esperemos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”.
Lo que sí confirmó el técnico campeón del mundo en Qatar fue que en el siguiente amistoso “jugarán todos los chicos nuevos que vinieron”, de los cuales deseó que “puedan aprovechar la oportunidad”.
El choque con Puerto Rico iba a jugarse el lunes en Chicago, pero por la escalada de violencia en la ciudad de Illinois se decidió trasladarlo al Chase Stadium de Fort Lauderdale, justamente la casa del Inter Miami. Además, se logró correr la fecha al martes 14. De esa manera, Messi gana un día extra de descanso.
Entonces, sin viaje de por medio y con 24 horas más de recuperación, la estrategia cambió. Si la idea original era que Messi jugara ante Venezuela y quedara liberado después, se invirtió la carga: fue desafectado para el choque con la Vinotinto y estaría presente ante Puerto Rico, el próximo martes, en la cancha donde habitualmente es local.
Lo cierto es que estos dos partidos de la selección no revisten mayor desafío que el de “probar a los que pueden subirse al barco”, tal como indicó Scaloni.
Lo que viene
Si bien no estuvo Messi, el once titular de Scaloni tuvo a varias caras conocidas, pero también le dio lugar a otros que no son habituales titulares, como Marcos Senesi, Gio Lo Celso, Nico Paz y Leo Balerdi, que entró en el segundo tiempo.
De cara al martes, el DT aseguró que les tocará el turno a “todos los chicos nuevos que han venido”, quienes “no tuvieron la oportunidad hoy, pero contra Puerto Rico van a tenerla”.
“Buscaré ver cómo se acoplan los nuevos. Esta vez jugó Marcos Senesi e hizo un buen partido. Son chicos que no han entrenado mucho con nosotros, pero los conceptos los tienen más o menos en la cabeza. Será una gran oportunidad para ellos de demostrar si tienen lo necesario para poder estar en el futuro”, analizó.
Y concluyó: “Lo importante no es cómo está el equipo hoy, sino cómo va a estar en el Mundial. Cómo llegan los jugadores, fundamentalmente a nivel físico. La carga de partidos se está notando ahora, imaginate cómo va a ser al final de la temporada. Lo importante es que lleguen bien desde lo físico”.
Entre los que no tuvieron minutos contra la Vinotinto, pero forman parte de esta convocatoria, están el juvenil defensor de River, Lautaro Rivero, y dos futbolistas del Palmeiras: el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero José Manuel López.