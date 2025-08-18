Scaloni dio la prelista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias
Lionel Scaloni reveló la prelista de convocados para las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias, dando la gran sorpresa con la primera citación de José Manuel López, delantero del Palmeiras como , con la inclusión de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono (Real Madrid).
El combinado campeón del mundo, enfrentará a Venezuela el próximo 4 de septiembre en el Monumental desde las 20.30, mientras que la despedida de las Eliminatorias a lo que será la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, será en condición de visitante frente a los ecuatorianos el 9 de septiembre desde las 20.
Entre las novedades de Lionel Scaloni se destaca la primera convocatoria de Juan Manuel López, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores de Palmeiras. En lo que va de la temporada, el futolista de 24 años lleva 15 goles en 42 partidos, y en esta ocasión ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio).
Por su parte, Julio Soler, Alan Varela, Claudio Echeverri y Valentín Carboni reemplazarán por Valentín Barco, Nicolás Domínguez y Enzo Fernández (suspendido dos partidos tras la roja ante Colombia en la última fecha).
En tanto, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina y serán los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias. A su vez, el técnico ratificó en la convocatoria a Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien ante Chile había roto un récord histórico en la Albiceleste.