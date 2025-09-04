Scaloni define el once ante Venezuela: la duda está en el mediocampo y Nico Paz corre con ventaja
La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar este jueves a Venezuela, desde las 20:30 en el Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni mantiene una sola incógnita en el equipo titular: el tercer mediocampista.
Tras la práctica en el predio de Ezeiza, el DT probó distintas variantes para acompañar a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes tienen un lugar asegurado. El que más chances tiene de ser titular es Nicolás Paz, que hoy aparece con ventaja sobre Franco Mastantuono y Nicolás González, las otras alternativas ensayadas.
En un principio se especulaba con la presencia de Giovani Lo Celso, pero finalmente no fue parte de las pruebas. En tanto, Giuliano Simeone también era una opción, aunque todo indica que esperará en el banco.
Almada, Messi y Julián en la delantera
Lo que sí parece definido es el ataque. Con Lionel Messi como indiscutido, Julián Álvarez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez para ser el “9” titular. La otra gran novedad es la presencia de Thiago Almada, quien completará el tridente ofensivo.
La defensa también confirmada
En la última línea no habrá sorpresas: Emiliano “Dibu” Martínez estará en el arco; Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico ocuparán los laterales; mientras que la dupla central será Cristian Romero y Nicolás Otamendi, quien pese a no entrenar con normalidad el martes estará desde el arranque.
Posible once de Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.