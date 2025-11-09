Scaloni apuesta a tener dos hermanos en la selección
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió este domingo con una convocatoria de último momento para el único amistoso que disputará el equipo en la próxima fecha FIFA. La Albiceleste se medirá ante Angola, el próximo viernes 14 de noviembre a las 13:00 (hora argentina), en la ciudad de Luanda.
La novedad pasa por la inclusión de Kevin Mac Allister, lateral derecho del Union Saint-Gilloise de Bélgica, quien fue citado por primera vez al combinado nacional.
Su primera convocatoria y el paso por Boca
Kevin, hermano de Alexis Mac Allister, tendrá la posibilidad de compartir plantel con él por primera vez en la Selección Mayor. El defensor se formó en Argentinos Juniors, donde debutó profesionalmente, y en 2019 tuvo un breve paso por Boca Juniors, aunque apenas disputó algunos minutos antes de regresar al club de La Paternal.
Luego de consolidarse nuevamente en Argentinos, dio el salto al fútbol europeo en 2023, uniéndose al club belga donde actualmente es titular y una de las figuras del equipo.
La convocatoria de Mac Allister se suma a otras sorpresas en la lista de Scaloni, como las de Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José Manuel López, todos jóvenes valores que el cuerpo técnico busca integrar al proceso.
Por otro lado, Scaloni decidió no convocar a jugadores del fútbol argentino —entre ellos Leandro Paredes (Boca) y Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Enzo Rivero (River)— para que puedan disputar la última fecha del Torneo Clausura. Tampoco estará Emiliano “Dibu” Martínez, ausente por pedido del Aston Villa.