Scaloni anunció la lista definitiva de la Selección Argentina para las Eliminatorias 2026: 2 campeones del mundo quedaron fuera
El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista definitiva de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará el 4 y el 9 de septiembre frente a Venezuela y Ecuador, respectivamente. La nómina, reducida a 29 jugadores, no incluye a Marcos Acuña ni a Ángel Correa, ambos campeones del mundo en Qatar 2022.
Entre las novedades de la lista destacan Alan Varela y José Manuel López. Varela, mediocampista de 24 años que juega en Porto, tendrá su bautismo en la Mayor tras destacarse en el fútbol portugués y llega como alternativa ante la suspensión de Enzo Fernández. López, delantero correntino de 24 años y 1,90 metros, actualmente en Palmeiras, se ganó la convocatoria por su gran temporada, con 15 goles en 41 partidos entre Brasileirao, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil y Campeonato Paulista.
Los jugadores ya consagrados que continúan en la lista incluyen a Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quien se perfila para jugar probablemente su último partido oficial en Argentina el 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental. Cinco días después, la Scaloneta visitará Guayaquil para enfrentar a Ecuador y completar la doble fecha.
Por su parte, Marcos Acuña y Ángel Correa no fueron incluidos. Acuña, que regresaba de una lesión, mantiene un buen rendimiento en River Plate, mientras que Correa, recientemente incorporado al Tigres de México, acumula 9 partidos en poco más de un mes de competencia.
La lista también contempla jóvenes promesas con proyección de futuro como Julio Soler, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni, ya recuperado de su rotura de ligamentos.
Lista definitiva de convocados:
Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Julio Soler (Bournemouth), Facundo Medina (Olympique de Marsella).
Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Betis).
Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter Milán), José Manuel López (Palmeiras)