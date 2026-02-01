Sauce Montrull se suma al calendario provincial con la competencia nocturna Odissea Di Notte
La localidad de Sauce Montrull será escenario el 14 de febrero de Odissea Di Notte, una carrera nocturna de trail running y trekking con distancias de 8, 15 y 21 kilómetros, que se incorpora al calendario provincial como parte del trabajo conjunto entre Turismo y Deportes para promover la actividad física y el turismo sostenible en Entre Ríos.
La presentación oficial se realizó en Paraná, en la sede del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, en el marco del calendario integrado de eventos deportivos y turísticos que impulsa el Gobierno de Entre Ríos, a través de la articulación entre la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Deportes.
La propuesta incluye recorridos de 8, 15 y 21 kilómetros, además de una modalidad trekking, en un circuito que atraviesa caminos rurales, arroyos y barrancas, aprovechando el entorno natural característico de la zona. La modalidad nocturna es uno de los principales atractivos y posiciona a la competencia como una alternativa diferenciada dentro de la agenda provincial.
Durante la presentación, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, señaló que se trata de “un evento interesante para convocar y movilizar a la región” y destacó que su carácter nocturno le otorga “un tinte especial”. También valoró su incorporación a un torneo provincial con varias fechas como una herramienta para seguir promoviendo distintas formas de conocer y disfrutar Entre Ríos.
La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, expresó su satisfacción por la continuidad del trabajo conjunto y recordó que será la tercera edición que se realiza en la localidad. Remarcó el aprovechamiento de los recursos naturales, el interés que genera el terreno entre los corredores y el impacto positivo en el sector turístico y comercial. “Es una forma de seguir mostrando a Sauce Montrull en el mapa de Entre Ríos”, afirmó.
En representación de la Secretaría de Deportes, Silvina Wiliezko destacó que el acompañamiento institucional permite que estas iniciativas crezcan y se consoliden en todo el territorio, y subrayó el compromiso del área que conduce Sebastián Uranga para respaldar el trabajo de municipios, entidades y organizadores.
Por su parte, el representante de Odissea Trail, Maximiliano Borghetto, informó que ya hay alrededor de 250 participantes inscriptos y señaló el crecimiento de los deportes al aire libre en los últimos años. Además, precisó que Odissea Di Notte dará inicio al campeonato CDC Trail Challenge 2026, que continuará con otras cinco fechas en Entre Ríos: Willow Trail Race (19 de abril), La Picada Trail Run (31 de mayo), Rocha Trail (agosto), Ultra Odissea El Paso de la Arena (20 de septiembre) y Oro Verde Trail Run (29 de noviembre).