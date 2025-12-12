Sauce Montrull celebró su elevación a municipio con la presencia del gobernador Frigerio
La comunidad de Sauce Montrull celebró este jueves su elevación a la categoría de municipio, en un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. El reconocimiento se formalizó tras confirmarse en el último censo que la localidad superó los 1.500 habitantes, uno de los requisitos indispensables para acceder a esta jerarquía institucional.
Durante la ceremonia, Frigerio destacó la importancia del logro para la comunidad: “Es muy emocionante ver a un pueblo unido, contento y orgulloso de este paso importante para la historia de Sauce Montrull”, expresó ante los vecinos. Agregó además que es la primera vez que un gobernador visita el nuevo municipio, lo que consideró un “orgullo” y parte de su compromiso con la provincia.
El mandatario resaltó también el trabajo de la futura presidenta municipal, Soledad Daneri, y el proceso de ordenamiento institucional que viene llevando adelante: “Se hizo un gran esfuerzo por ordenar lo que estaba desordenado, por poner compromiso donde había desidia y por poner luz donde se encontró oscuridad”, afirmó. Sostuvo que este es solo “un paso más en el camino para que la gente viva mejor”.
Frigerio repasó además el procedimiento técnico que permitió la elevación de la comuna a municipio y aseguró que se actuó con criterios objetivos, lejos de decisiones políticas: “Me decidí a terminar con esas prácticas y trabajamos de manera denodada para entregar este decreto”, señaló. Con ello, se oficializó el nuevo cartel que identifica al Municipio de Sauce Montrull.
A su vez, Daneri expresó su satisfacción por la nueva etapa institucional: “Ahora vamos a estar más aliviados, pero también empezará el trabajo de verdad, el de la obra pública”, explicó, recordando que hasta el momento no habían podido avanzar por la situación crítica en que se encontraba la comuna.
Se comprometió a gestionar con austeridad, responsabilidad y honestidad, y destacó las cualidades de la localidad: “Sauce Montrull es un lugar muy lindo, donde se vive tranquilo y en contacto con la naturaleza”.
El cambio de categoría
Tras la publicación de los datos censales de 2022, la comuna inició los trámites administrativos correspondientes. La Legislatura provincial aprobó luego el radio censal, y finalmente, mediante el decreto entregado por el gobernador, Sauce Montrull quedará formalmente constituido como municipio a partir del 1 de enero próximo. Hasta las elecciones de 2027, Soledad Daneri ejercerá como presidenta municipal, garantizando la continuidad institucional en esta nueva etapa.