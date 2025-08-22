Sara Liponezky de Amavet presentó en Villaguay su libro Mujeres en Marcha
En el salón David Bléjer del Honorable Concejo Deliberante de Villaguay se llevó a cabo la presentación del libro Mujeres en Marcha, escrito por la abogada, docente y ex diputada nacional Sara Liponezky de Amavet.
La obra reconstruye, a través de testimonios y anécdotas, el camino impulsado por el movimiento de mujeres entrerrianas que derivó en la sanción de la Ley provincial de Jubilación para Amas de Casa en 1988. Se trata de un valioso testimonio de una conquista colectiva, en la que el Sindicato de Amas de Casa, liderado por la autora, tuvo un rol fundamental, con el acompañamiento decisivo del gobierno de Jorge Busti.
El acto contó con la participación del intendente Adrián Fuertes, la viceintendenta Diana Baccaro, el ex presidente del Frente Entrerriano Federal, Claudio Ava Aispuru, la directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Valentina Vinzon, además de ediles locales, familiares de beneficiarias, artistas y vecinos de la ciudad.
El libro, editado por la Editorial de la Municipalidad de Paraná, ya fue presentado en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay.
Durante su intervención, Liponezky expresó: “Lo que me definió a tener que dejar un registro fue la figura de Jorge Busti. Fue grato hacerlo porque mi memoria revivió momentos muy emocionantes de esta trayectoria”.
Asimismo, advirtió que la obra no solo cumple un rol de memoria histórica, sino que también se convierte en una interpelación actual frente al contexto nacional: “Aunque no era mi deseo, lo hago ante el retroceso fenomenal que la política de descarte exhibida por el gobierno nacional ejecuta. Puntualmente se ha suprimido (por decreto) la moratoria que permitió a miles de trabajadoras del hogar acceder a una jubilación. Y se desmantelaron todas las estructuras de protección ante situaciones de violencia de género. Esta involución no era esperable y menos deseable”.
Con este encuentro, Villaguay se suma a las localidades entrerrianas que han recibido la obra, que constituye una memoria viva de una conquista histórica para las mujeres.