Sanzberro advirtió que el ajuste nacional deja sin margen fiscal a Entre Ríos y condiciona la reforma previsional
El senador Víctor Sanzberro sostuvo que el ajuste impulsado por el Gobierno nacional redujo el margen fiscal de la provincia y condiciona el debate sobre la reforma del sistema previsional de Entre Ríos. Lo expresó tras el encuentro encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio con diputados y senadores de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, en el que se analizó la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.
“El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”, afirmó el legislador.
En ese sentido, planteó que el equilibrio del sistema previsional debe abordarse con una mirada integral sobre su financiamiento.
“El equilibrio de la Caja debe lograrse recuperando deuda histórica de Nación, auditando distorsiones internas, asegurando que cualquier cambio sea gradual y equitativo, y preservando los derechos adquiridos de los docentes, la policía, los trabajadores de la salud y de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario”, señaló.
El legislador justicialista remarcó además la necesidad de contextualizar la situación financiera de la provincia antes de avanzar con cualquier reforma.
“Algo hay que hacer con el déficit previsional, en eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”, indicó.
Según Sanzberro, la situación actual de la Caja no responde únicamente a decisiones provinciales, sino también a factores vinculados a la política económica nacional.
“El déficit previsional se agravó con el desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional somete a la provincia y la deja en modo de supervivencia financiera”, sostuvo.
En ese marco, cuestionó las medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y su impacto en las cuentas provinciales.
“Las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei —y que la gestión provincial acompaña— eliminaron asignaciones no automáticas, redujeron drásticamente la coparticipación real por la recesión inducida y afectaron la recaudación provincial”, afirmó.
El senador agregó que la caída del empleo formal también impacta en la economía y en los ingresos fiscales.
“El desempleo formal derrumba el consumo, las ventas y los ingresos fiscales. Eso explica la urgencia con la que se impulsa esta reforma: es una reacción forzada a un combo que nos asfixia desde Nación”, expresó.
No obstante, insistió en que la falta de recursos no puede justificar que el ajuste recaiga sobre trabajadores y jubilados.
Sanzberro también cuestionó algunas decisiones que, según su visión, debilitan el financiamiento del sistema previsional.
“El Estado provincial tampoco puede desfinanciar el sistema. No es coherente otorgar aumentos salariales no remunerativos —como los decretados recientemente— que no generan aportes jubilatorios y profundizan el desequilibrio”, planteó.
Finalmente, el senador subrayó que una reforma previsional de esta magnitud requiere un proceso amplio de debate y consenso.
“Una reforma de esta envergadura necesita diagnóstico serio, debate institucional amplio y consenso social genuino”, concluyó.