Santilli ironizó al kirchnerismo para celebrar la llegada de los F-16
Luego de que Javier Milei afirmara que “para el kirchnerismo, soberanía significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina”, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a respaldar la llegada de los F-16 y lo hizo con un mensaje irónico en sus redes sociales, contraponiendo la política de defensa del actual Gobierno con la de gestiones anteriores.
“Pasamos de incorporar ‘LLAMAS METRALLETAS’ durante el kirchnerismo a incorporar F-16 con el Presidente @JMilei. Eso es proteger la soberanía argentina”, escribió Santilli en X. En su posteo, acompañó el mensaje con una imagen viral de una llama con un arma y otra foto del mandatario dentro de la cabina de uno de los cazas recién adquiridos.
“Gran trabajo Luis Petri”, agregó el ministro, destacando al saliente titular de Defensa y sumándose así a la estrategia del oficialismo de presentar la compra de los F-16 como un salto cualitativo en modernización militar.
El comentario de Santilli se produjo pocas horas después del encendido discurso de Milei en la base aérea de Río Cuarto, donde se realizó la presentación oficial de los seis aviones adquiridos a Dinamarca. Desde la pista, con los cazas como escenografía de fondo, el Presidente cuestionó con dureza la visión del kirchnerismo sobre la defensa nacional.
“Se llenaron la boca hablando de soberanismo por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso; desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas e intentaron demonizarlas para obtener rédito político. Soberanía para ellos significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina”, insistió Milei en su discurso. Luego planteó que “es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía”.
El primero en responder desde la oposición fue el exministro de Defensa Agustín Rossi, quien sostuvo en diálogo con Clarín que “no es soberanía comprar aviones que no sirven para disuadir a los ingleses por Malvinas”. Y agregó: “No es soberanía haber adquirido un avión cuya capacidad disuasoria no se puede utilizar en el Atlántico Sur frente a la ocupación ilegal británica en Malvinas”.