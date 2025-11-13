Santilli dijo que los empresarios son “centrales” y pidió un diálogo “maduro” con los sindicatos
El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó este jueves que el sector empresario es clave en el pasado, presente y futuro de Argentina y destacó la necesidad de un diálogo maduro con el sindicalismo en el marco de las reformas que se tratarán en el Congreso.
“La Argentina que recibió nuestro presidente no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años”, señaló Santilli durante su exposición en la Conferencia Industrial de la UIA.
El funcionario resaltó que el Presupuesto 2026 destinará el 85% de su gasto e inversión a jubilaciones, educación y salud, e hizo hincapié en la necesidad de una modernización laboral clara y contundente que permita sacar de la informalidad a millones de argentinos.
Santilli también adelantó que la agenda de sesiones extraordinarias incluirá medidas adicionales provenientes de la agenda de los gobernadores. “Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, agregó.
En ese sentido, el ministro reiteró la importancia de mantener un diálogo con altura con el sindicalismo, subrayando que reducir la informalidad laboral redundará en beneficios para todos, con especial impacto en los jubilados.