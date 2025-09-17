Santiago Halle: “El trabajo del Centro Educativo Municipal de Integración es muy valioso ya que incluye y destaca el aspecto humano”
Finalizaron los talleres de vínculos sanos con alumnos del CEMI. La propuesta se enmarca en el programa anual de capacitaciones para estudiantes del Centro Educativo Municipal de Integración. Mediante actividades lúdicas y charlas se abordaron temáticas como vínculos sanos, respecto y cuidado de las relaciones humanas.
“Desde la gestión municipal priorizamos el trabajo en los valores de las personas y el fortalecimiento del vínculo que se generan en este tipo de ambientes. Pensar en cómo generar buenas relaciones también tiene que ver con formar una sociedad más justa, en la cual se pueda vivir mejor. El trabajo del CEMI es muy valioso ya que incluye y destaca el aspecto humano”, destacó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Este martes se llevó a cabo la última jornada de los talleres de vínculos sanos y respeto entre pares. El objetivo de cada taller, que fue mutando jornada tras jornada según las necesidades y realidades de los jóvenes, fue fomentar vínculos respetuosos, empáticos y sanos y construir el concepto del buen trato hacia el otro desde la experiencia. Además, este martes se llevó a cabo la plantación de un árbol en las instalaciones del centro.
“El CEMI cuenta con talleres destinados a jóvenes y adultos que abarca la capacitación laboral y propuestas con el objetivo que aprendan, crezcan en conocimientos y compartan. Ayudan sobre todo a mejorar los vínculos entre ellos, que es muy importante a la hora de compartir en esta institución y también los vínculos con sus entornos. Además que los motiva para seguir creciendo en sus proyectos personales y profesionales”, valoró Nadia Bilat, secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.
La propuesta fue elaborada en conjunto por personal del Centro Educativo Municipal de Integración, de la subsecretaría de Educación Formal y No Formal, la Dirección de Juventudes y de la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia.
Cristina Ripari, directora general de Políticas de Integración y Discapacidad destacó la realización de los talleres. “La articulación entre áreas municipales para traer propuestas al CEMI es muy importante porque ayudan y apoyan para que nuestros jóvenes tengan una mejor calidad de vida. Siempre se buscan propuestas diferentes que enaltecen su vida”.
De la jornada también participaron la subsecretaria de Educación Formal y No Formal, Guillermina Brunner, y la directora general de Juventudes, Camila Fariza.