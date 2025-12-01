Santiago Caputo: “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’”
La renuncia de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, efectiva a partir del 1° de diciembre, generó diversas reacciones en el entorno del Gobierno, siendo una de las más destacadas la del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de fuerte apoyo y elogio a la gestión de la funcionaria.
Caputo, una figura clave en el círculo íntimo del presidente Javier Milei, no dudó en elevar el impacto de la gestión de la ministra saliente: “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’ como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina. Felicitaciones Bullrich. Tu paso por el Ministerio de Seguridad ha sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país”, señaló el asesor.
El mensaje, firmado con las iniciales “TMAP” (todo marcha acorde al plan), consolida el respaldo ideológico del sector más influyente del Gobierno a la política de “orden y seguridad” que Bullrich implementó.
El uso del término “Doctrina Bullrich” sugiere que su enfoque sobre el manejo de fuerzas federales y la lucha contra el crimen será considerado un modelo a seguir en el futuro.