Santa Fe recaudó más de $1.200 millones en la mayor subasta de bienes incautados al narcotráfico
El Gobierno de Santa Fe alcanzó una recaudación récord de casi 1.200 millones de pesos al subastar 157 bienes decomisados al narcotráfico, que incluyeron desde bolsas de cemento hasta vehículos de alta gama.
La actividad se desarrolló en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, con 3.910 personas inscriptas de todo el país.
Pullaro: “Quitarles los bienes es golpear su poder económico”
El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la subasta y destacó la importancia de afectar el patrimonio de las organizaciones criminales:
- “No sólo investigamos y detenemos, sino que entendemos que es fundamental sacarles los bienes, la capacidad que tienen para articular y pagar buenos abogados o contadores; impunidad”.
- “Quitarles los bienes significa darles un golpe en la estructura del poder económico de las organizaciones criminales”.
Pullaro remarcó: “Vamos por sus bienes, para demostrar que la plata que hicieron de manera ilegal en la provincia de Santa Fe no les va a servir absolutamente para nada”.
Recaudación acumulada
Desde que asumió, el gobernador ya realizó tres subastas anteriores, pero la del jueves fue la más exitosa:
- Recaudación total del evento: $1.238.960.000
- Recaudación acumulada en cuatro subastas: más de $3.500 millones
En las tres primeras ediciones se habían recaudado $451 millones, $700 millones y $1.200 millones respectivamente.
Los lotes más destacados
Entre los bienes subastados aparecieron:
- Un BMW 325I (1994) con 250.000 km y óxido en el capó.
- Un Peugeot 206 (2004) con paragolpes dañado.
- Vehículos de alta gama como un Jeep Renegade 1.8L Sport (2017) y un BMW 135I (2012), que pasó de un precio base de $14 millones a venderse en $42 millones.
- El vehículo más caro fue un Toyota SW4 (2023) con 5.072 km, adjudicado en $60 millones tras arrancar en $20 millones.
- Entre las joyas, el lote 65 incluyó dos cintas de oro laminado de 18 kilates, vendidas en $19 millones, con un precio inicial de $7,8 millones.
Destino de los bienes
La subasta fue organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), que administra los elementos incautados en causas judiciales.
Según el gobierno santafesino, los bienes tienen un fin social:
- Los vehículos pueden destinarse a la Policía, Institutos Penitenciarios, Escuelas o centros asistenciales.
- Otros bienes pueden ser compactados, rematados o entregados a entidades de beneficencia.
Para participar, los oferentes debían inscribirse en el sitio oficial de la provincia y, el día del evento, abonar en efectivo el 10 por ciento del valor del lote (hasta $500.000), más una seña al martillero.