Santa Fe no fue la excepción: Milei no pudo realizar una caminata por el conflictivo pulso social
Como viene ocurriendo en distintas partes del país, más recientemente en Tierra del Fuego, el presidente de la Nación tuvo que suspender una caminata por el centro de la ciudad de Santa Fe, donde se registraron serios incidentes. La violencia se trasladó a un sector del Puerto. Hubo varios detenidos. Al menos, Javier Milei sintió el cariño de sus militantes junto al Hotel Los Silos. La actividad en Paraná podría adelantarse para las 16.
El mandatario mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones sociales agravadas por varios escándalos que rozan a su Gabinete, y el delicado caso que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco.
Milei llegó a Santa Fe. Vi algunos vídeos libertarios del fabuloso “recibimiento”.
Pero la verdad es que también lo esperaba toda está gente.
No va a ser fácil hacer campaña en estás 3 semanas muchachos pic.twitter.com/cX4Xx7rL9n
— gaby delelisi (@gabydelelisi) October 4, 2025
Y en la Capital santafesina, tal como ocurrió días atrás en Tierra del Fuego, Javier Milei tuvo que cambiar sus planes debido a incidentes protagonizados inicialmente por un grupo de sus partidarios quienes confrontaron en desigual número con opositores en la Peatonal San Martín.
Así reciben en este momento a Milei en la peatonal de Santa Fe.
El presidente de la entrega colonial de Argentina, defensor de narcos, coimeros y enemigo de los trabajadores, es mal recibido en todo el país. pic.twitter.com/YdOl2NiGUh
— Carla Deiana (@DeianaCarla) October 4, 2025
Los reclamos sindicales y de fuerzas que rechazan esta gestión presidencial se trasladaron a distintos puntos de esta ciudad, en especial al área del Puerto donde se advirtió que la comitiva llegó a ese sector sufriendo ‘huevazos’.
Milei tenía previsto realizar un acto de campaña en la provincia de Santa Fe para apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza, el cual fue suspendido.
Fuerte Repudio a la llegada Milei en Santa Fe, suspenden la caminata, 3% Tic Tac, Tic Tac. pic.twitter.com/B5KsfPHDTs
— Alto Candombe (@altocandombe) October 4, 2025
El jefe de Estado llegó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10. La actividad tenía como punto central una breve caminata por la Peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos. Sin embargo, en ese lugar se enfrentaron partidarios libertarios y grupos de izquierda, gestándose incidentes por lapsos de alta tensión y belicosidad.
En ese choque, opositores desarmaron un gazebo que habían armado adeptos a La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. De acuerdo a la información oficial, hubo al menos tres personas detenidas por los incidentes.
Santa fe se viste de violeta.
Gran recibimiento a Milei. pic.twitter.com/2dYyR8fo62
— Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) October 4, 2025
Ante la imposibilidad de realizar la actividad prevista, el mandatario fue trasladado hasta el Hotel Los Silos, situado junto al Casino y al Shopping La Ribera, donde saludó a sus seguidores; cantó con ellos y tomó un megáfono para hablar.
EL PRESIDENTE MILEI ARRASA EN SANTA FE
VEAN LA CANTIDAD DE PERSONAS, ES ALGO HISTÓRICO. NINGÚN POLÍTICO GENERA ESTO.
LTA PERIODISTAS OPERADORES. pic.twitter.com/kUFLGyxGTP
— Fran Fijap (@FranFijap) October 4, 2025
“Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”, dijo el mandatario.
Luego, se armó la burbuja de la Policía Federal y partió rumbo a Paraná donde mantiene una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio y cerca de las 18 formará parte de un acto en la Avenida Costanera, aunque es posible que el improvisado programa se adelante dado lo sucedido en Santa Fe.
Como ocurre cada vez que el presidente visita alguna provincia, el operativo de seguridad fue organizado por Casa Militar en coordinación con la Custodia Presidencial. En este caso, la Policía santafesina sirvió de apoyo a la cápsula de seguridad que trasladó al mandatario al hotel luego de los incidentes, que como está ubicado en la zona del puerto, quedó a cargo de la Prefectura Naval.
En Paraná, Milei y candidatos entrerrianos de la Alianza La Libertad Avanza-Juntos x Entre Ríos caminarán acompañados de autoridades provinciales, militantes y simpatizantes libertarios, partiendo desde Avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.
La delicada coyuntura vivida esta mañana en la vecina orilla, genera expectativas por lo que puede acontecer en suelo paranaense donde fuerzas de la Oposición y gremios han convocado a una “Malvenida”.