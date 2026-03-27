Santa Fe: investigan un complot narco para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro
“Se estaba armando, o por lo menos había intenciones serias de realizarlo, algún tipo de atentado contra la persona del Gobernador”, aseguró este viernes el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, al confirmar que la principal hipótesis oficial vincula el hallazgo de cuatro fusiles de asalto en las afueras de Rosario con un complot para matar a Maximiliano Pullaro.
En ese marco, el funcionario remarcó que se reforzó la seguridad del gobernador santafesino y de otras autoridades provinciales, a partir de la información reunida en la investigación y de las medidas de prevención adoptadas por el Ministerio de Seguridad.
Todo comenzó hace tres semanas, cuando cuatro fusiles de asalto fueron descubiertos en una casa quinta de la localidad de Roldán, a 25 kilómetros al oeste de Rosario, la principal ciudad de la provincia. En ese lugar encontraron, enterrados, fusiles de asalto de fabricación norteamericana, entre ellos algunos de tipo Colt AR 15 calibre 5.56 mm.
Además, en el mismo operativo también hallaron municiones para esos fusiles y otras armas, lo que fortaleció desde el inicio la presunción de que se trataba de un arsenal preparado para un ataque de alto impacto.
Al ser consultado por la prensa, Cococcioni precisó: “La hipótesis es que se estaba armando, o por lo menos de que había intenciones serias de realizarlo, algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia y centralmente en la persona del Gobernador. Venía manejándose desde hace algunos meses”, subrayó.
Y añadió: “A partir del hallazgo de algunas de las armas de muy alto calibre, terminó corroborándose la hipótesis desde por lo menos tres fuentes distintas e independientes entre sí”, destacó el ministro de Seguridad santafesino.
Si bien las averiguaciones formales comenzaron hace tres semanas, desde la Subsecretaría de Inteligencia ya se había alertado a inicios de febrero a la Gobernación sobre el plan y sobre la presunta vinculación del arsenal luego encontrado con la banda narco Los Menores, comandada por Lisandro “Limón” Contreras.
Según señalan desde la administración provincial, la motivación del complot apuntaría al endurecimiento de las condiciones de detención en los distintos penales del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSF), como los de Coronda o Piñero, para presos de alto perfil.
En la misma línea, también se vincula la amenaza con la decisión de la Gobernación de impulsar la construcción de un penal de máxima seguridad, conocido como “El Infierno”, destinado a alojar a los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario santafesino.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, trabaja en este expediente junto con el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, en coordinación con las áreas de inteligencia y las fuerzas de seguridad provinciales.
“Esta gente tiene una sola cosa en la cabeza, y es con que Pullaro, mientras sea gobernador, la situación de ellos no va a mejorar en absoluto y lo saben”, amplió Cococcioni ante la prensa local, al describir el clima de tensión con las organizaciones criminales afectadas por las nuevas políticas de seguridad.
Por lo pronto, el Ministerio de Seguridad provincial dispuso un refuerzo en la seguridad del gobernador Pullaro, la de sus dos despachos y la de los controles de acceso a las instalaciones de la Gobernación, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe.
Además, se resolvió “revisar todos los movimientos personales, la radicación de su persona y de su familia, y las actividades innecesarias de exposición pública”, según señaló el propio ministro provincial al detallar el protocolo de protección.
Sin embargo, Cococcioni reconoció que el contacto de Pullaro con la ciudadanía es un punto central de su gestión, por lo que las autoridades buscan equilibrar el refuerzo de la seguridad con la continuidad de la agenda pública del mandatario.