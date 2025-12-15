Santa Fe incorpora beneficios fiscales sin pagar Ingresos Brutos
El proyecto de Ley Tributaria, que ya obtuvo media sanción en la Legislatura santafesina, incorpora un conjunto de beneficios fiscales destinados a reducir la carga impositiva sobre el financiamiento productivo y el acceso al crédito. Las entidades financieras y las fintech podrán otorgar préstamos por más de $10 billones sin pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La iniciativa establece que bancos y plataformas financieras podrán deducir hasta el 25% de su base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses y actualizaciones generados por préstamos y otras asistencias financieras.
El beneficio alcanza a:
-créditos destinados a pequeñas y medianas empresas santafesinas,
-préstamos hipotecarios para la compra, construcción, refacción o ampliación de vivienda única,
-créditos o contratos de leasing para la adquisición de taxis, remises y unidades de transporte público de pasajeros.
Según las estimaciones oficiales, una vez en vigencia la normativa, el volumen de financiamiento que podrá canalizarse bajo este esquema superará los $10 billones, lo que permitirá ampliar la oferta de crédito y mejorar sus condiciones para los sectores alcanzados.
La Ley Tributaria fue elaborada con una orientación productiva y a partir del diálogo con distintos actores de la economía santafesina.
En ese proceso se definieron cuatro objetivos centrales:
-reducir impuestos y otorgar beneficios tributarios, en especial en Ingresos Brutos;
-promover la actividad productiva y la generación de empleo;
-sostener la estabilidad fiscal de las PyMEs;
-y brindar previsibilidad y seguridad jurídica, sin supeditar la política tributaria provincial a eventuales reformas nacionales.
Dentro de dicho escenario, y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el artículo 22 del proyecto incorpora la posibilidad de deducir de la base imponible los ingresos derivados de préstamos y asistencias financieras que se encuadren en los programas de financiamiento destinados a emprendedores, Pymes y productores de la provincia.