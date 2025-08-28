Santa Fe habilitó a Maximiliano Pullaro a competir por la reelección en 2027 tras reforma constitucional
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó habilitado para competir por la reelección en 2027 luego de la aprobación en sesión plenaria de los dictámenes de la Convención para la reforma constitucional que modifican los artículos relacionados con los mandatos del Ejecutivo e incorporan una cláusula transitoria. Esta disposición considera el actual período como el primero bajo la nueva Constitución y fue aprobada con 45 votos a favor y 22 en contra.
Pullaro contó con el respaldo de los 33 convencionales de Unidos, incluidos él mismo, y de las tres bancas del Frente de la Esperanza, a los que se sumaron nueve votos peronistas. Entre los apoyos se mencionaron a Rubén Pirola, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa, Armando Traferri, Jaquelina Balangione, Patricia Boni y Alejandra Rodenas, así como las convencionales de Activemos María Victoria Capoccetti y María Eugenia Martínez Fernández, referenciadas en Marcelo Lewandowski. Uno de los convencionales destacó: “No se trata de un apoyo personal, sino de garantizar reglas claras y previsibles”.
En oposición, votaron en contra los nueve convencionales de La Libertad Avanza, los seis de Somos Vida bajo Amalia Granata, Lewandowski y Rubén Giustiniani de Activemos, y cinco miembros de Más para Santa Fe, entre ellos Juan Monteverde, Diego Giuliano, Lucila De Ponti, Pablo Corsalini y Facundo Olivera. Según un opositor, “este cambio abre la puerta a un beneficio inmediato para el actual gobernador y eso no es sano institucionalmente”.
La enmienda al artículo 64 establece que el gobernador y la vicegobernadora podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo, y que luego deberán esperar un mandato para volver a postularse. La cláusula transitoria aclara que los mandatos en curso no se computan como primer período, salvo el del gobernador y la vicegobernadora, que sí se consideran iniciales.
En paralelo, se aprobaron modificaciones al artículo 72, sobre atribuciones y deberes del Ejecutivo provincial, y al artículo 98, que amplía el alcance del juicio político a ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas. Durante la sesión de más de seis horas, un convencional oficialista afirmó: “Estamos actualizando una norma que rige desde 1962 y que necesitaba adecuarse a los tiempos de hoy”. Otro miembro de la Convención resumió: “Fue una discusión intensa, con diferencias marcadas, pero con la responsabilidad de definir un punto histórico en nuestra provincia”.