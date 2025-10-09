Santa Fe fue sede del primer Modelo de la Unión Europea para estudiantes de la Región Centro
La Unión Europea (UE) realizó la primera edición del Modelo UE de la Región Centro, una experiencia educativa que acercó a 60 estudiantes universitarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos al trabajo diplomático. El programa, que se llevó a cabo el 8 y 9 de octubre, se enfocó en el debate sobre el Acuerdo UE-Mercosur como eje central.
El evento, que recrea el funcionamiento de las instituciones europeas, se realizó en la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral. La iniciativa buscó brindar a los jóvenes la oportunidad de experimentar la diplomacia, la política y la cooperación internacional, incorporando habilidades como la negociación y el debate.
Un ejercicio de simulación y liderazgo
Organizado con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Fundación Nuevas Generaciones, el Modelo UE permitió a los participantes asumir el rol de representantes políticos, debatir proyectos legislativos y negociar acuerdos. “Estos modelos son una forma concreta de acercar Europa a las aulas argentinas”, señaló Stephanie Horel, oficial de programas de la Delegación de la UE.
Como cierre del programa, la Delegación de la UE en Argentina premió a dos estudiantes destacados con una beca para visitar la sede de la Unión Europea en Bruselas y formar parte de un programa de liderazgo.
El subsecretario de Cooperación Internacional de Santa Fe, Gonzalo Mansilla de Souza, destacó que la provincia “se consolida como punto de encuentro para el diálogo entre la academia y las instituciones internacionales”. Los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar la Legislatura de Santa Fe y conocer la Cámara de Diputados y Senadores.