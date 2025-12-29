Santa Fe confirmó una nueva muerte por hantavirus
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó este lunes el fallecimiento de una mujer de 40 años por hantavirus, residente en la localidad de Ibarlucea, lo que constituye el tercer deceso por esta enfermedad en lo que va de 2025 en el territorio provincial.
La paciente había ingresado el 23 de diciembre a la unidad de terapia intensiva del Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria, con fiebre y fuertes dolores musculares. Su estado de salud se agravó con el correr de las horas y falleció dos días después, pese a la atención médica recibida.
Al momento de su ingreso al hospital, la mujer relató que días antes había regresado a Ibarlucea tras permanecer en una cabaña de la ciudad entrerriana de Victoria, dato que activó los protocolos epidemiológicos correspondientes. En ese marco, además de reforzar las tareas de control ante un posible foco local, las autoridades sanitarias santafesinas dieron aviso al Ministerio de Salud de Entre Ríos para coordinar acciones preventivas.
Con este caso, ya son tres las muertes por hantavirus registradas en Santa Fe en 2025. Los decesos anteriores correspondieron a dos personas —una de ellas menor de edad— residentes en los departamentos Rosario y La Capital.
Situación epidemiológica del hantavirus
Desde la cartera sanitaria provincial informaron que, en lo que va del año, se confirmaron 13 casos de hantavirus, mientras que se analizaron 445 notificaciones sospechosas en personas con síntomas compatibles. La mayoría de los casos positivos correspondieron a pacientes de sexo masculino.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda y potencialmente grave, que no cuenta con vacuna y se transmite al ser humano principalmente por roedores, en especial el ratón colilargo, a través del contacto con saliva, heces u orina. También puede producirse el contagio por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o, en menor medida, por mordeduras.
De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, en el país se registra una suba del 17 por ciento de los casos de hantavirosis en comparación con el promedio del período 2020-2024. La región Centro, que abarca Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, concentra el 70 por ciento de los contagios notificados.
Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea y escalofríos. También pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, por lo que las autoridades recomiendan consultar de manera inmediata ante la aparición de signos compatibles y evitar el contacto con ambientes que puedan estar contaminados por roedores.