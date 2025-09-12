Santa Elena será escenario de dos grandes citas deportivas en septiembre: fútbol senior y golf
La ciudad de Santa Elena, en la microrregión Río Nativo, se prepara para recibir a deportistas y visitantes con dos eventos de jerarquía que impulsan el turismo provincial. El 2° Torneo Sudamericano de Fútbol Senior +50, que se disputará el 13 y 14 de septiembre, y el Torneo de Golf Santa Elena, previsto para el 20 y 21 de septiembre bajo la organización de la Federación del Litoral, serán los protagonistas de dos fines de semana consecutivos de actividad deportiva e integración regional.
Los anuncios se realizaron en la capital entrerriana en una presentación encabezada por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, que conduce Mauricio Colello, junto a autoridades municipales y representantes de las disciplinas. Se subrayó que estos encuentros no solo convocan a deportistas y delegaciones internacionales, sino que también fortalecen la proyección de la provincia como sede de grandes eventos.
El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la importancia de estas propuestas para el desarrollo turístico: “Todos estos eventos convocan, aportan a esta actividad tan productiva que desarrollamos en la provincia. Son disparadores. Puede tratarse de un evento cultural, religioso o deportivo, como los que propone Santa Elena. Lo importante es que ello moviliza todo el sistema turístico entrerriano, que debe estar dispuesto, activo, ofreciendo calidad y servicios”.
Por su parte, la directora de Turismo de Santa Elena, Carina Spahn, remarcó el carácter internacional del primer fin de semana: “Vamos a recibir delegaciones de Brasil, de Perú, de Chile y de Uruguay”, señaló en relación al torneo de fútbol senior. Sobre el certamen de golf, que incluirá categorías Mayores, Junior, Menores y Juveniles, resaltó la singularidad del predio: “Nuestra cancha tiene una historia y en sus 9 hoyos conjuga el paisaje ribereño con el verde y el rosado de los lapachos en flor, lo que la convierte en un atractivo único”.
La presentación en Paraná contó además con la participación de Carmen Leineker, vicepresidenta del Santa Elena Golf Club, y de la golfista local Macarena Sanabria, quienes acompañaron a las autoridades en la oficialización de estas competencias, que ya integran el calendario turístico y deportivo entrerriano.