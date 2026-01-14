Santa Elena pone en marcha el Carnaval Sentí la Pasión y potencia la temporada turística en la costa del Paraná
La celebración fue presentada en la capital provincial en el marco de la agenda de verano de Entre Ríos y se incorpora al circuito de 25 carnavales y corsos que animan la temporada estival. Con fechas confirmadas entre enero y febrero, y una noche especial durante el fin de semana largo de Carnaval, el evento refuerza la propuesta turística de la costa del río Paraná.
El Carnaval Sentí la Pasión de Santa Elena comenzará este sábado 17 de enero, desplegando nuevamente todo su color, música y alegría. La edición 2026 se desarrollará los sábados 17, 25 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero, y sumará una jornada especial el domingo 15, en coincidencia con los feriados de Carnaval. En cada noche desfilarán las comparsas Babiyú, Porasí, Ita Porá y Emperatriz, protagonistas del tradicional espectáculo.
La propuesta fue presentada en Paraná bajo la modalidad showroom, en una acción impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto al municipio de Santa Elena. La iniciativa forma parte del calendario provincial que reúne carnavales, corsos y fiestas carnestolendas en distintos puntos del territorio entrerriano.
Durante la presentación, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, resaltó el impacto de estas celebraciones en el movimiento turístico: “En estas primeras semanas hemos alcanzado una ocupación del 70 por ciento en la provincia. Todos los municipios han traccionado muy bien a partir de las fiestas populares, los carnavales y corsos, lo que le da un gran valor a la propuesta turística de Entre Ríos, que continúa posicionándose por encima de la media país entre los destinos más elegidos”, afirmó.
Por su parte, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, destacó la importancia del carnaval para la ciudad y la región: “Entre Ríos cuenta con distintos eventos que le dan volumen a la propuesta turística. En Santa Elena los esperamos este sábado para el inicio de los carnavales, un evento que para nosotros es el mejor de la costa del Paraná, con pasión, alegría y miles de personas disfrutando”, expresó.
El jefe comunal remarcó además la inversión municipal destinada a fortalecer el espectáculo: “El corsódromo cuenta con estructura propia, tribunas, palcos y plateas, y también se construyeron salones para las comparsas. Es una inversión muy importante para la ciudad, con una respuesta positiva tanto del público local como de quienes nos visitan”, señaló.
En ese contexto, la directora de Turismo de Santa Elena, Carina Spahn, subrayó el impacto inmediato del carnaval en la actividad turística local: “Iniciamos la temporada con un 70 por ciento de ocupación y para el próximo fin de semana las reservas ya alcanzan el 90 por ciento”, anticipó. Además, remarcó que “Santa Elena invita a vivir una experiencia integral, con su río, su naturaleza, su historia, la gastronomía y los servicios”.