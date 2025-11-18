San Benito busca financiamiento para avanzar en obras sanitarias y educativas tras una reunión con Frigerio
En el marco de los encuentros que el gobernador Rogelio Frigerio mantiene habitualmente con presidentes municipales, este martes se reunió con el intendente de San Benito, Ariel Voeffray. Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron alternativas de financiamiento para responder a demandas de infraestructura sanitaria y educativa en la localidad del departamento Paraná.
Al finalizar la reunión, Voeffray explicó que “le planteamos las distintas necesidades que tiene la ciudad”, motivo por el cual el municipio está “buscando mecanismos, sea que la provincia nos ayude para poder financiar o con otros tipos de crédito”. El intendente detalló que San Benito enfrenta “el desafío de las cloacas” y la necesidad de avanzar con “el edificio de la escuela técnica”, por lo que se están evaluando diversas alternativas para concretar ambas obras.
En este sentido, consideró el encuentro como “positivo”, ya que permitirá continuar el diálogo para identificar herramientas financieras e instrumentos disponibles. “Depende también de fondos financieros y de otros instrumentos para ver cómo podemos financiarlo y que sea una realidad para los vecinos”, concluyó el presidente municipal.