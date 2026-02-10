Salud recorrió CAPS de Federación y Nogoyá para evaluar su funcionamiento y detectar mejoras
Autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos realizaron recorridas y relevamientos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los departamentos Federación y Nogoyá, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los efectores, dialogar con los equipos y detectar aspectos a fortalecer para mejorar la atención sanitaria.
En el departamento Federación, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, junto al director de Emergencias, José Cáceres, visitaron los centros de salud de San Ramón, San Pedro, Colonia Alemana, el Dr. Bellotti de Colonia Ensanche Sauce y el Enfermero Mostafá Alúl de Santa Ana. Durante las visitas se realizó un relevamiento sobre la distribución de recursos humanos, los días y horarios de atención y el uso del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader).
En el departamento Nogoyá, Arosio recorrió junto al secretario de Salud, Daniel Valentinuz, los centros de salud Dr. Pedro Camet de la localidad XX de Septiembre y Juan Ghiano de Estación Betbeder. En ambos efectores se mantuvieron intercambios con el personal, que permitieron identificar puntos a trabajar de manera conjunta para optimizar el funcionamiento y fortalecer la respuesta sanitaria.
“Estos recorridos nos permiten conocer de primera mano la realidad de cada centro de salud, acompañar a los equipos y trabajar sobre los aspectos que necesitamos fortalecer para garantizar una atención de calidad para la comunidad”, señaló Arosio.