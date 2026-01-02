Salud mental, adicciones y desesperanza: Preocupante cifra de intentos de suicidio en la Argentina
Entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025 (944 días) fueron notificados 22.249 intentos de suicidio en el país, según datos oficiales. La cifra representa casi 24 hechos por día, es decir, uno por hora. La información figura en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde se dice que su difusión es importante para la prevención de este problema de salud pública y de notificación obligatoria.
La cifra actual implica un crecimiento con respecto a la estadística de junio pasado, cuando la cantidad de hechos diarios era de casi 22. Aunque los expertos que confeccionaron el informe aseguran que todavía no está claro si ese aumento debe ser atribuido a una suba real o a que el sistema de notificación es cada vez más eficiente.
Del total de intentos de suicidio, el 95 por ciento (20.928) no terminó en muerte, mientras que el 5 por ciento (1.218) sí tuvo resultado mortal. “Esto representa una razón de 17,2 intentos de suicidio no fatales por cada suicidio con resultado mortal”, dice el informe oficial.
En la distribución general predominan las mujeres, con el 61 por ciento de los eventos notificados (13.484), aunque al desagregar la información los varones presentan un mayor riesgo de resultado mortal: 2,1 por ciento en mujeres versus 10,8 por ciento en varones, lo que significa un riesgo 5 veces mayor de que el resultado del intento de suicidio sea mortal en el sexo masculino.
Con respecto a la distribución por edad, la mayor cantidad de casos se encuentra en los grupos de adolescentes y adultos jóvenes (15 a 34 años). “Ahora bien -aclara el informe-, es importante remarcar que las tasas más elevadas corresponden a los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y 20 a 24 (114 casos cada 100.000 habitantes)”.
En relación con el sexo y especialmente su vínculo con la edad, para todos los grupos etarios, con excepción de los mayores de 65 años, las tasas más elevadas corresponden a las mujeres, con el grupo de 15 a 19 años , lo que duplica la tasa de los varones para el mismo grupo.
Del total de personas que intentaron suicidarse en el período 2024-2025, 10.154 (54,7%) requirieron internación, aunque en el 15 por ciento de los casos no se cuenta con esa información. Entre las personas internadas, se registró que 522 (5,1%) ingresaron a cuidados intensivos, pero en el 28,6 por ciento de los casos con internación no se dispone del dato.
Intentos con resultado mortal
A diferencia del análisis general, el 76 por ciento de los casos de intentos de suicidio con resultado mortal corresponden a varones, al grupo de 25 a 29 años. Las tasas más elevadas se encuentran principalmente en el grupo de 25 a 29 años (5 cada 100.000) seguido de 20 a 24 años (4 cada 100.000). En todas las edades, con excepción del grupo de 10 a 14, las tasas son más elevadas en varones que en mujeres.
Por otro lado, entre los 70 y los 89 años, las tasas específicas de suicidio con resultado mortal se van elevando en los varones y separando cada vez más de la media, que se presenta estable alrededor de 2,5 suicidios mortales cada 100.000 habitantes. “Esto es así ya que la población de varones a partir de ese grupo de edad es cada vez menor y, proporcionalmente, la cantidad de intentos de suicidio con resultado mortal es mayor”, se explica en el BEN.