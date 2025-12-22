Salud inició la capacitación provincial del Protocolo de Anafilaxia Cero en Entre Ríos
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó este lunes la primera capacitación virtual sobre el Protocolo de Anafilaxia Cero, destinada a equipos de salud de hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia. La actividad fue declarada de Interés Ministerial mediante la Resolución N° 5903/2025.
Durante la apertura de la jornada formativa, Blanzaco estuvo acompañado por Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías Colaprete, cuyo fallecimiento, ocurrido hace un año a causa de un shock anafiláctico por la picadura de una abeja, dio nombre al proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que este martes será tratado en el Senado provincial.
Tras realizar un repaso por el proceso de elaboración del proyecto —que involucró el trabajo conjunto de distintas áreas del Ministerio de Salud y legisladores—, el ministro señaló: “La capacitación a directores de hospitales y centros de salud es la primera línea de acción para saber cómo abordar el tratamiento del shock anafiláctico y tomar medidas en el tiempo adecuado”.
La instancia desarrollada este lunes constituyó la primera clase de una formación que se extenderá a lo largo de 2026. En ese marco, Blanzaco remarcó que el objetivo central es “asegurar los medios y los conocimientos necesarios para evitar desenlaces fatales”. Además, adelantó que habrá una segunda etapa de capacitación destinada a clubes deportivos, así como otra dirigida a la población en general, con el fin de activar un sistema de alerta y respuesta temprana en un plazo de seis meses.
Por su parte, Noemí Dalmolín, madre de Matías, expresó con emoción: “Aunque no encontramos paz porque nos faltan nuestros hijos, hoy es un día de celebración para quienes perdimos a alguien por esta causa. Matías estaría feliz de saber que ustedes van a poder evitar que lo que le pasó a él vuelva a repetirse”. Asimismo, agradeció al ministro Blanzaco y a su equipo por el acompañamiento permanente: “Esta ley es una caricia al alma. No nos devuelve a nuestros hijos, pero nos da la esperanza de una sociedad mejor”.
Cabe recordar que la anafilaxia es una reacción alérgica grave que, sin una intervención terapéutica oportuna, puede evolucionar rápidamente y resultar mortal. Los datos epidemiológicos señalan una incidencia de 50 a 200 casos cada 100.000 habitantes por año. Si bien el shock anafiláctico fatal es considerado poco frecuente, en el último año se registraron cinco casos mortales en Entre Ríos.
La capacitación estuvo a cargo de los médicos Facundo Alejandro Vidal, especialista en Emergentología, y María Cecilia Cavallo, especialista en Clínica, Alergia e Inmunología. Acompañaron la jornada autoridades del gabinete sanitario provincial: los directores generales Mauro González (Hospitales), Diego Sauré (Emergencias), Gladys Arosio (Primer Nivel de Atención), Martín Nani (Enfermería), Manuela Calderón Bourband (Comunicación y Relaciones Institucionales), el director de Emergencias José Cáceres, y equipos técnicos del Ministerio de Salud.