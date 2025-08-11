Salud de Entre Ríos recomienda controles periódicos y hábitos saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares
El Ministerio de Salud de Entre Ríos enfatiza la importancia de realizar controles médicos regulares para detectar a tiempo enfermedades como la hipertensión, y fortalece las acciones destinadas a fomentar hábitos saludables que ayuden a reducir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
La hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse mediante chequeos médicos frecuentes y un estilo de vida saludable. La detección temprana de factores de riesgo facilita tratamientos más sencillos, efectivos y económicos. Es importante destacar que la presión arterial elevada suele ser asintomática, pero si no se controla puede provocar accidentes cerebrovasculares (ACV), insuficiencia cardíaca o daño renal.
Realizar chequeos preventivos regularmente contribuye a mantener una buena calidad de vida y a evitar complicaciones graves. Medir la presión arterial, controlar los niveles de colesterol y evaluar el riesgo cardiovascular son prácticas sencillas que permiten detectar alteraciones tempranas.
En este sentido, el Ministerio de Salud recomienda:
- Mantener una alimentación equilibrada, evitando alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcares y grasas.
- Reducir el consumo de sal y alcohol.
- Dejar de fumar.
- Dormir adecuadamente y limitar el tiempo frente a pantallas.
- Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar o andar en bicicleta.
Si bien algunas enfermedades crónicas pueden aparecer por factores genéticos o hereditarios, mantener un estilo de vida activo y cumplir con controles médicos frecuentes contribuye a mejorar su manejo y, en algunos casos, a retrasar su aparición.