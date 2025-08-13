Salud destaca los beneficios de la leche materna en bebés prematuros y cómo administrarla correctamente
Cuando un bebé nace prematuro, su sistema neurológico y fisiológico muchas veces no está completamente desarrollado para succionar, deglutir y respirar de forma coordinada como un recién nacido a término. Por ello, su alimentación debe adaptarse a su madurez y condición clínica.
La leche materna es un tejido vivo que se ajusta a la edad gestacional del bebé. En el caso de los prematuros, la leche contiene mayor cantidad de proteínas, inmunoglobulinas y nutrientes específicos para favorecer su crecimiento y protegerlo frente a infecciones.
Entre sus principales beneficios, proporciona:
- Energía y nutrientes esenciales como grasas, proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas.
- Ácidos grasos que contribuyen al desarrollo neurológico y visual.
- Anticuerpos que fortalecen las defensas inmunológicas.
- Factores de crecimiento y componentes que favorecen la maduración intestinal, pulmonar y cerebral.
- Oligosacáridos, que nutren la microbiota intestinal protectora.
Además, la leche materna reduce significativamente la incidencia de enfermedades graves en prematuros, como enterocolitis necrotizante, sepsis, infecciones respiratorias, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar y hemorragia intraventricular. También se asocia con una menor duración de la internación y una mejor calidad de vida.
Sobre la administración de la leche materna, la pediatra y neonatóloga del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Carla Narvaez, explicó: “Inicialmente, el bebé se alimenta a través de una sonda orogástrica o nasogástrica, comenzando con pequeñas cantidades llamadas alimentación trófica para estimular la maduración digestiva, aunque aún no pueda digerir grandes volúmenes”.
En casos donde el bebé no puede prenderse al pecho, Narvaez indicó: “Amamantar no siempre empieza con una toma directa. Es fundamental que la mamá pueda extraerse leche, idealmente dentro de las primeras seis horas posparto, ya que el calostro está muy concentrado en defensas y nutrientes. Lo recomendable es extraer entre 8 y 10 veces por día, imitando la succión del bebé”.
La profesional subrayó la importancia de acompañar emocionalmente a la madre: “El equipo de salud debe ser red de apoyo y sostén, no presión. Se trata de explicar la relevancia de cada gota, demostrar cómo extraerla y acompañarla, porque cada experiencia es distinta”.
En cuanto a la conservación de la leche materna:
- A temperatura ambiente (hasta 25 °C): hasta 4 horas.
- En heladera (4 °C): hasta 72 horas.
- En freezer (-18 °C): hasta 6 meses.
Se recomienda etiquetar cada envase con fecha y hora, usar recipientes limpios aptos para alimentos (frascos de vidrio con tapa plástica, recipientes plásticos duros o bolsas especiales para leche materna) y descongelarla lentamente en heladera o a baño maría, evitando fuego directo o microondas, para no alterar sus propiedades.