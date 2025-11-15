Salud de Entre Ríos y la Asociación Alguien Como Yo FQ avanzan en la creación de un centro de fibrosis quística en Paraná
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, recibió a integrantes de la Asociación Alguien Como Yo FQ, quienes presentaron la propuesta de consolidar un centro de atención para fibrosis quística en Paraná y remarcaron la importancia de que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Fibrosis Quística.
Durante el encuentro, realizado este viernes, Blanzaco dialogó con Fátima Heinze, referente de la organización, con el objetivo de proyectar un sistema integral de cuidados progresivos para las personas con fibrosis quística en Entre Ríos. Actualmente, 65 pacientes, con y sin cobertura de obra social, requieren atención especializada en la provincia.
El ministro alentó a la asociación a trabajar de manera conjunta para avanzar en las necesidades planteadas por las familias, a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Heinze destacó la respuesta favorable respecto del proyecto para crear un centro referente de fibrosis quística en un hospital de Paraná, con consultorios especializados que garanticen condiciones adecuadas y eviten infecciones cruzadas y otras complicaciones. “Queremos que este centro nazca en un hospital de Paraná, con profesionales especialistas que acompañen a cada paciente”, afirmó.
También participó del encuentro Gustavo Perren, padre de una paciente con FQ y farmacéutico. El referente valoró la disposición del ministro: “La reunión fue muy positiva, el ministro tiene un enfoque centrado en el paciente, que es lo que necesitamos para que los 65 entrerrianos con esta afección reciban una atención integral y mejoren su calidad de vida”. Asimismo, remarcó que la creación del centro “no sólo enaltecerá al equipo de salud, sino que permitirá una atención interdisciplinaria en un mismo lugar”.
La reunión también abordó problemáticas vinculadas a obras sociales y la importancia de la adhesión a la Ley Nacional de Fibrosis Quística, un paso clave para garantizar cobertura, tratamientos continuos y mejores condiciones de atención.