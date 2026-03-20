Salud de Entre Ríos subraya la importancia de sostener hábitos diarios para cuidar la salud bucal
En el marco del Día Mundial de la Salud Bucal, que se conmemora cada 20 de marzo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos puso el foco en la necesidad de incorporar hábitos cotidianos de cuidado para prevenir enfermedades y evitar complicaciones que pueden afectar la calidad de vida de la población.
Desde la Dirección de Odontología de la cartera sanitaria provincial enfatizaron que una correcta higiene bucal es clave para evitar caries, enfermedades de las encías y otros trastornos que, si no se abordan a tiempo, pueden derivar en dolor, infecciones, dificultades para comer o hablar e incluso la pérdida de piezas dentarias.
En esa línea, la directora de Odontología, Sandra Fettolini, indicó: “La prevención comienza con prácticas simples que deben sostenerse a lo largo del tiempo”, y detalló que entre esas acciones se encuentran el cepillado de dientes al menos dos o tres veces por día con pasta dental con flúor, el uso de hilo dental y la realización de controles odontológicos periódicos, sostuvo.
Desde el área remarcaron además que el cepillado más importante del día es el que se realiza antes de dormir, dado que durante la noche disminuye la producción de saliva, lo que favorece la acción de las bacterias en la boca.
Por este motivo, se subrayó que eliminar los restos de alimentos antes de acostarse resulta fundamental para prevenir caries y enfermedades de las encías, puntualizaron.
A su vez, Fettolini hizo hincapié en la necesidad de moderar el consumo de alimentos cariogénicos, como golosinas, bebidas azucaradas y productos con alto contenido de azúcar, ya que favorecen la formación de placa bacteriana, advirtió.
La funcionaria se refirió también a la importancia de prestar especial atención a determinados grupos de la población. En el caso de niños y niñas, explicó que los controles odontológicos desde edades tempranas permiten prevenir caries, promover hábitos saludables y acompañar el desarrollo de la dentición, destacó.
En tanto, durante el embarazo, señaló que los cambios hormonales pueden incrementar la sensibilidad de las encías, por lo que se recomienda reforzar los cuidados y realizar consultas periódicas, añadió.
Finalmente, la directora de Odontología recordó que el cepillo de dientes es de uso estrictamente personal y no debe compartirse, ya que esto puede facilitar la transmisión de bacterias, advirtió.
También aconsejó renovar el cepillo cada tres meses o antes si las cerdas están deterioradas y mantenerlo en condiciones adecuadas de higiene.
En ese contexto, Fettolini convocó a la comunidad a acercarse a los centros de salud y hospitales públicos, donde se brindan servicios de atención, prevención y promoción de la salud bucal, e insistió en sostener hábitos que promuevan la salud bucal a lo largo de toda la vida, concluyó.